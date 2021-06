https://cz.sputniknews.com/20210606/chci-podporit-vsechny-hospody-jdete-na-pivo-babis-promluvil-u-sklenice-toceneho-14755160.html

„Chci podpořit všechny hospody. Jděte na pivo!“ Babiš promluvil u půllitru točeného

Předseda vlády Andrej Babiš ve svém videu Čau lidi věnoval pozornost otevřeným hospodám a restauracím. Poukázal, s jakou srdnatostí čeští restauratéři bojovali... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T21:13+0200

2021-06-07T10:46+0200

česko

koronavirus

očkování

pivo

restaurace

andrej babiš

„Já bych chtěl ocenit bojovnost a kreativitu hospodských a restauratérů – jak se s tím poprali. Teď už skončili kompenzace a já jim samozřejmě velice fandím. Musíme jim fandit všichni,“ dodal se sklenicí piva v ruce.Podle jeho názoru je nyní klíčové zachovat jeden z elementů české kultury, kterým prý česká hospoda a české pivo jsou.„Musíme zachovat to, co je pro naši kulturu tak důležité. A to je tradiční česká hospoda, proto bych chtěl říci: Ať žije české pivo, ať žije česká hospoda, ať se vám daří, hodně zdraví,“ popřál a připil si.Babiš ve svém videu rovněž věnoval pozornost svému vyjádření z minulosti, kdy se nelichotivě vyjádřil o „cizácích“ navštěvujících česká města. Upřesnil, že měl na mysli cizince, kteří přijíždějí do České republiky a často pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek dělají nepořádek. Hlasování o nedůvěřeKabinet premiéra Andreje Babiše před několika dny čelil hlasování o nedůvěře vládě. Tu se nakonec opozici nepodařilo vyslovit, neboť nedokázala sehnat pro návrh dostatek hlasů. Jednání se přitom protáhlo až do pozdních nočních hodin.Babiš byl před dvěma dny hostem v pořadu Snídaně s Novou, kde jednání označil za divadlo.„Jednání bylo jen divadlo. Všichni měli předvolební mítink, a já taky,“ uvedl.Klíčovým pro „přežití“ hlasování o nedůvěře byl odchod poslanců KSČM z jednacího sálu. O odchodu komunistů ze sálu prý premiér dopředu nevěděl, zjistil to až při projevu předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. „Kdyby to bylo myšleno vážně, tak by opozice oslovila komunisty, oni je ale ani neoslovili. Mohli nám vyslovit nedůvěru, to ale nechtěli,“ řekl Andrej Babiš.

Čerᴠenáček Babiš plánuje novou státní loterii.. Kdo mu pošle zaplacenou restaurační stvrzenku a potvrzení o očkování, ten dostane legální státní dotaci na jedno pivčo 🍻 52

hack Jako občan druhé kategorie do hospody nesmím, tak ať klidně zkrachujou. 8

2021

Zprávy

koronavirus, očkování, pivo, restaurace, andrej babiš