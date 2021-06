https://cz.sputniknews.com/20210606/doporucujeme-vam-uklizet-casteji-muz-objevil-v-kuchyni-obrovskeho-hada-14755414.html

Doporučujeme vám uklízet častěji! Muž objevil v kuchyni obrovského hada

Doporučujeme vám uklízet častěji! Muž objevil v kuchyni obrovského hada

Špinavá kuchyně v naší zemi může přilákat mravence, šváby, nebo maximálně krysy. V některých zemích však švábi nejsou nejhorší věcí, se kterou se můžete doma... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T23:47+0200

2021-06-06T23:47+0200

2021-06-06T23:47+0200

video

video

had

asie

vietnam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/665/34/6653496_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_01aedd1240cb1be9f0201c2ea176054a.jpg

Youtubový kanál ViralHog zveřejnil video, které ukazuje muže na několik minut, jak se snaží chytit hada, který se plazil celou ledničkou a ležel na kuchyňské desce. Autor videa to podepsal: „Do domu vlezl obrovský had a my jsme ho museli vytáhnout." Případ se stal ve Vietnamu.Pro Evropany je takové setkání s hady v domácnostech spíše výjimkou, pro obyvatele Austrálie a Asie ale nejsou takové situace příliš neobvyklé. Například před měsícem objevil obyvatel Sydney ve svém domě třímetrovou krajtu.Hadi mohou být na nejneobvyklejších místech: v koši na špinavé prádlo, v pračce, na dveřích, skříni nebo v krabici s dětskými hračkami. Připomínáme vám, že pokud se náhle ocitnete v této situaci, je lepší zavolat záchrannou službu.

https://cz.sputniknews.com/20210102/hasici-ukoncili-patrani-po-hadovi-ktery-ustknul-holcicku-starosta-varuje-ze-muze-byt-u-nekoho-doma-13003102.html

1

asie

vietnam

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, had, asie, vietnam