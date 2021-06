https://cz.sputniknews.com/20210606/hackeri-vyhlasili-valku-elonovi-muskovi-kvuli-bitcoinu-14748718.html

Hackeři vyhlásili válku Elonovi Muskovi kvůli bitcoinu

Hackerská skupina Anonymous obvinila šéfa SpaceX a Tesly Elona Muska z přílišného ovlivňování kryptoměn prostřednictvím příspěvků na Twitteru a z pohrdání... 06.06.2021

„Zatímco pracovitým lidem se hroutí naděje kvůli vaší veřejné hysterii, vy pokračujete s tím, že se jim vysmíváte pomocí memů v jednom ze svých sídel. Můžete se považovat za nejchytřejšího člověka, ale nyní jste se setkal s vámi rovnými. Jsme Anonymous. Jsme legie. Jdeme,“ uvádí se ve videu.Hackeři také nachytali Muska v tom, že není upřímný, přičemž zpochybnili jeho touhu zlepšit světovou ekologii. Podle Anonymous se podnikatel „snaží hrát na obě strany“, protože těžba kryptoměny nemůže zlepšit uhlíkovou stopu.Dříve tweety Elona Muska, ve kterých podporoval bitcoiny, silně ovlivňovaly nabídky kryptoměn. Později však začal Elon Musk častěji zmiňovat kryptoměnu dogecoin, což přispělo k jejímu růstu.Například v únoru překonala cena bitcoinu historický rekord, když přesáhla 49,7 tisíc dolarů a těsně se přiblížila k psychologické hranici 50 tisíc dolarů.Tento týden podnikatel zveřejnil tweet zmiňující bitcoin a doplnil i smajlík se zlomeným srdcem. Ke statusu připojil obrázek se vtipem o rozchodu a mírně upravený citát z písně Linkin Park „In the End“. Po tomto jeho tweetu spadl bitcoin na největší kryptoměnové burze z hlediska objemu obchodování Binance o 5,5 % na 36,58 tisíc dolarů. Bitcoin a další digitální měnyBitcoin byl spuštěn v roce 2009 jako první kryptoměna, která používá decentralizovanou síť založenou na blockchainu, která umožňuje bezpečné peer-to-peer transakce.K jejímu vytváření slouží speciální síť, jejíž uživatelé potvrzují probíhající transakce. K zabezpečení je využito podepisování transakcí pomocí tzv. privátního klíče, který je součástí bitcoinové adresy. Každá transakce je ověřena decentralizovanou sítí „uzlů“ a následně potvrzena „těžaři“ (minery). Tento systém zajišťuje, že každý může utratit jen ty mince (bitcoiny), které vlastní. Jedny a ty samé „peníze“ tak nelze utratit dvakrát. Díky tomu bitcoiny nelze „falšovat“ – právě transakční síť všech počítačů, které jsou do ní zapojeny, ověřuje jedinečnost každé platební operace.S bitcoiny se obchoduje na mnoha burzách, z nichž největší je Coinbase. Ta se teď sama chystá své akcie nabídnout na burze, čímž by se stala první takovou platformou, která bude mít své akcie na Wall Street. Vedle bitcoinu existují i další kryptoměny, které používají podobnou technologii blockchainu, neboli elektronické databáze. Ethereum, což je druhá největší kryptoměna, se za loňský rok zhodnotila o 465 procent.

