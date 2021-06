https://cz.sputniknews.com/20210606/ja-bych-byl-radsi-kdyby-tam-takove-veci-nebyly-istenik-promluvil-o-nahych-scenach-v-kukackach-14754307.html

„Já bych byl radši, kdyby tam takové věci nebyly.“ Isteník promluvil o nahých scénách v Kukačkách

Český herec a bývalý fotbalista Michal Isteník promluvil v rozhovoru pro iDNES.cz o svlékání před kamerou, natáčení seriálu Kukačky a o tom, co nás může čekat... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Během rozhovoru herec například promluvil o zábavných situacích s fanoušky seriálu.Při diskusi o Kukačkách Isteník zmínil i takové pikantní téma jako nahota v seriálu. Novinář se ho totiž zeptal, jestli má na to sebevědomí a bere to jako součást rolí, nebo je to téma pro větší zamýšlení.Podle jeho slov to bere tak, že to patří k povolání a k herecké profesi.„A i když to není nic příjemného a já se na ten výsledek nedívám, tak to prostě udělám, pokud to po mě režisér žádá. A když mám pocit, že je to dobré pro příběh,“ dodává.Isteník promluvil i o osudu svého hrdiny v pokračování seriálu. Jak řekl, ještě přesně neví, jak to bude pro Davida Holce vypadat.Vzhledem k tomu, jak fungují nitky na malém městě, o kterém točí, asi toto podle něj není možné ututlat. To znamená, že se to provalí, že to byl právě David.Kukačky jsou český rodinný komediálně-dramatický seriál České televize. Začal se vysílat 8. ledna 2021 na ČT1. Pojednává o dvou vyměněných dětech, Jakubovi a Tomášovi, a osudech jejich rodin. V březnu 2021 potvrdil programový ředitel ČT Milan Fridrich plánované přípravy na pokračování seriálu.

