„Jsem smolařka.“ Kim Kardashianová okomentovala rozvod s rapperem Kanyem Westem

„Jsem smolařka." Kim Kardashianová okomentovala rozvod s rapperem Kanyem Westem

V epizodě reality show Držte krok s Kardashians (Keepinng Up With The Kardashians), která byla vysílána v televizi 4. června, promluvila Kim... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

V pořadu, který televize E! zveřejnila na svém portálu, se čtyřicetiletá podnikatelka přiznala, že se v poslední době cítí jako smolařka.Sestry podpořily Kim a v komentáři k epizodě promluvily o podrobnostech jejího života mimo televizi.Hvězda americké reality show požádala o rozvod letos v únoru po sedmi letech manželství. Pár má čtyři děti. Celá rodina Kardashianových její rozhodnutí podpořila. Samotný rozvod proběhl maximálně klidně. Pár měl předmanželskou smlouvu, kterou nikdo z nich nepopřel.Po oznámení rozvodu psala média o potenciálních nápadnících televizní hvězdy. Podle zpráv se Kim dnes dvoří spousta mužů, mezi kterými jsou členové královské rodiny, slavní herci, sportovci, a také miliardáři.

