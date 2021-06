https://cz.sputniknews.com/20210606/komuniste-lzou-lidem-porad-dokola-vojtech-filip-a-petr-fiala-se-stretli-na-ct-kvuli-podpore-vlady-14750028.html

„Komunisté lžou lidem pořád dokola.“ Vojtěch Filip a Petr Fiala se střetli na ČT kvůli podpoře vlády



Předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda ODS Petr Fiala během diskuze v pořadu České televize s moderátorem Václavem Moravce došli do slovní přestřelky kvůli... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Vojtěch Filip v průběhu diskusního pořadu uvedl, že jeho strana již vládě Andreje Babiše nevěří, přičemž svůj postoj k ní dala najevo odchodem ze sálu při hlasování o nedůvěře.Na to ostře zareagoval Petr Fiala slovy o tom, že komunisté lžou „pořád dokola“. „Komunisté tady opět lidem lhali a předvádějí to, co předvádějí pořád dokola. Komunisté řekli, že tuto vládu už nepodporují, ale kdyby to byla pravda, tak aktivně hlasují pro vyslovení nedůvěry. A komunisté ukázali, že vládu podporují,“ uvedl.Po těchto slovech předseda KSČM reagoval slovy o tom, že opozice nechtěla s jeho stranou vést žádná jednání. Odchod komunistů ze sálu při klíčovém hlasování proto označil za výsledek jejich nevůle k dialogu. „To je demagogie, kterou tu od komunistů posloucháme už sto let. Letos už to bude sto let. Tady je to tak, že když je vyvoláno hlasování o nedůvěře, tak jí buďto vyslovíte nedůvěru, nebo ji podporujete,“ kontroval na slova Vojtěcha Filipa o jednání s jeho stranou předseda ODS Petr Fiala, který konstatoval, že odchodem komunistů ze sálu vládu tato strana fakticky „podržela u moci“.Filip na to reagoval slovy o tom, že to Fiala „snad nemyslí vážně“.Předsednictví Vojtěcha FilipaÚřadující předseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovoru u Václava Moravce znovu zopakoval, že se na listopadovém sjezdu strany již nehodlá ucházet o post předsedy KSČM. Komunistická strana rozhodla, že nového předsedu vybere až po říjnových volbách. Do nich stranu povede právě Vojtěch Filip.Komunistická strana Čech a Moravy zahájila 4. června v Praze na Střeleckém ostrově předvolební kampaň.„Jsme v situaci, kdy nás lidé budou hodnotit nejen za to, čemu jsme jako opoziční strana zabránili, ale i za to, čeho jsme pro občany České republiky dosáhli, protože v posledním volebním období jsme tři roky byli ti, kteří nesli odpovědnost, ač jsme nikoho ve vládě neměli, za vládní politiku. Nestydíme se za to. Víme, co vláda dokázala, co vláda nedokázala, a co vláda dokonce udělala špatně,“ řekl tehdy ve svém projevu před televizními kamerami Vojtěch Filip u příležitosti zahájení kampaně.Dále uvedl, že pokud lidé vyjádří důvěru KSČM ve volbách, tak je úkolem strany jim dokázal, že „volí novou šanci, novou budoucnost a novou perspektivu, kterou komunistická strana přináší“.

STEV.SEAGAL Kolaborant a vlastizrádce Fiala z ODS nemá žádné právo kritizovat předsedu KSČM Filipa kdy prosazujen výhradně zájmy sudetských němcu, USA, NATO, EU a prosazuje islámskou ekonomickou migraci a zničení identity ČR !!! Demoblok je zkáza národní a suverenní ČR a destrukce všech historických a kuturních hodnot národní a lidové ČR !!! Nevolte Piráty a Demoblok nebo je po nás !!! Volme SPD, KSČM, ANS a Volný blok !!! 54

Silvie Každopádně komunisté udělali dobře, že nehlasovali pro demožumpu. Fialovi zkrachoval další jeho plán, tak se z toho může podělat. 37

