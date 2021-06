https://cz.sputniknews.com/20210606/kralovsky-fotograf-se-rozplyval-nad-snimkem-george-charlotty-a-louise-ktery-vyfotila-kate-14749662.html

Královský fotograf se rozplýval nad snímkem George, Charlotty a Louise, který vyfotila Kate

Arthur Edwards ocenil amatérské fotografické schopnosti, kterými se pyšní vévodkyně Kate. Zkušený královský fotograf odhalil, že jeho oblíbený snímek, který... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Tento okamžik sdíleli vévodové z Cambridge v červnu 2020 u příležitosti vévodových narozenin. Edwards, který fotografuje královské rodiny od 70. let, pro ITV'S The Royal Rota podcast uvedl: „Jsem velkým obdivovatelem této její fotografie, zachytila ji velmi rychle.“Královský fotograf dodal, že se všichni smějí na maminku Kate a jen matka nebo otec by mohli takhle zachytit okamžik. „Je to krásný snímek, velmi ho chválím.“ Fotografii pořídila Kate v Anmer Hall v Norfolku.William se na fotce hrdě usmívá a je obklopen svými třemi dětmi na houpačce v areálu rezidence.Malý Louis mu sedí na klíně, zatímco Charlotte se opírá o Williamovo pravé rameno a George stojí za ním. Na fotce je princ George oblečen v khaki polo tričku, princezna Charlotte si oblekla džínový overal a nejmladší princ Louise si oblekl modré polo tričko. William má na sobě džíny, košili a svetr.Reakce veřejnosti na fotkyNa sociální síti jsou pravidelně zveřejňovány fotografie, které sama pořídila. Často se tak děje u příležitosti významných rodinných událostí, jako jsou narozeniny.Právě fotografie na sociálních sítích vévodů a jejich dětí získávají velkou popularitu mezi veřejností. Například fotografie u příležitosti jejich 10. výročí sňatku si vysloužila plno pochval. Někteří fotografové je i dali do kontrastu s fotkami vévodů ze Sussexu.Kate a William jsou zobrazeni, jak stojí na nádvoří ve své oficiální londýnské rezidenci a sedí na zahradě. V každém snímku je zřejmé, že pár má vybudovanou uvolněnou, láskyplnou důvěru mezi sebou.Fotograf Glenn řekl, že „jasné rozdíly“ mezi oběma snímky, pokud jde o pózy a úpravy, naznačují jejich přístup ke královskému životu a vysvětlil: „Ukazuje to, že oba bratři hledají různé věci, pokud jde o vztahy s veřejností a jejich vnímání lidmi.“ Řekl, že zatímco „ani jedno foto nemůže být kritizováno“, fotografie Williama a Kate vypadají přirozeněji, zatímco fotky Harryho a Meghan se zdají být zinscenované.

