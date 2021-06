https://cz.sputniknews.com/20210606/kulhanek-je-presvedcen-ze-covid-pas-bude-spusten-1-cervence-incident-s-turisty-bude-prosetren-14748875.html

Kulhánek je přesvědčen, že covid pas bude spuštěn 1. července. Incident s turisty bude prošetřen

Kulhánek je přesvědčen, že covid pas bude spuštěn 1. července. Incident s turisty bude prošetřen

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že covid pas je jediným způsobem, jak zajistit a obnovit... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

česko

jakub kulhánek

vít rakušan

cestování

Kulhánek je přesvědčen, že 1. července se stihne spustit evropský covid pas, který by mohl značně usnadnit cestování.Předseda STAN Vít Rakušan ale vyjádřil obavy z toho, jakým způsobem se bude zacházet s osobními údaji občanů. Vytknul také vládě to, že s opozicí neprojednala celou řadu aspektů zavedení digitálních certifikátů.Ministr zahraničí reagoval, že se rozhodně počítá i s osobami, které mají problémy s používání elektronických prostředků komunikace.V pořadu se ministr zahraničí vyjádřil také k incidentu s testy na covid, ke kterému došlo na pražském letišti s českými turisty, kteří se vraceli z Tuniska.Kulhánek řekl, že o případu ví, a že nechá prověřit, zda byl postup cizinecké policie oprávněný a dodal, že podobné případy by se neměly opakovat. Případ bude projednán také s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.Incident na letištiServer Novinky informoval o tom, že na Letišti Václava Havla v Praze v sobotu policie zastavila 140 českých turistů, kteří se vraceli z Tuniska. Důvodem byly testy, jejichž platnost policisté zpochybnili.Publikace uvádí, že cestovní kancelář má v Tunisku svého lékaře, který testy provádí. V současné době policisté vyšetřují, jestli lékař vlastnil oprávnění k provádění testů.Poznamenává se, že testy na covid-19 mohou pro cestování do zahraničí a návrat provádět pouze certifikované laboratoře.Pořadatel zájezdu, cestovní kancelář Blue Style, se omluvila klientům za nepříjemnosti, nicméně trvá na tom, že vina je na straně úřadů.

