Petr Hájek: Operace Klaus byla podobná vtipům o Rádiu Jerevan

Na české politické scéně se objevuje stále více obvinění z dávné historie. Některá z těchto obvinění jsou stará 7 let, zatímco jiná až několik desetiletí... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle nich na přelomu 80. a 90. let ministerstvo financí v čele s tehdejším ministrem Václavem Klausem tajně poslalo Sovětskému svazu půjčku ve výši 1,3 miliardy dolarů. Noviny se odkazují na dokumenty z Národního archivu. Klaus, který tehdy po sametové revoluci v roce 1989 vedl ministerstvo financí, údajně vydal rozkaz zaslat částku na účty SSSR v Mezinárodní bance hospodářské pomoci (používala se k transakcím mezi zeměmi - členy Rady vzájemné hospodářské pomoci, RVHP). Uvádí se, že půjčka SSSR byla schválena poslední komunistickou vládou Československa týden před začátkem sametové revoluce 10. listopadu 1989. Podle novin Klaus velmi usiloval o převod těchto peněz a neinformoval členy Federálního shromáždění Československa o podrobnostech půjčky a řekl jim pouze o některých finančních transakcích republiky v zahraničí. Po všech těchto obviněných se musel „podezřelý“ zpovídat na tiskové konferenci, kde označil článek v HN za „neuvěřitelnou snůšku lží“. Celá „operace“ připomíná scénář Vrbětice, a právě tak zkrachovala, řekl Sputniku bývalý poradce prezidenta Václava Klause a jeho mluvčí, nyní šéfredaktor portálu Protiproud, Petr Hájek: Je velmi pravděpodobné, že má původ v tajných službách (BIS). Zatímco operaci Vrbětice spustily „úniky“ přes časopis Respekt, v tomto případě to byly Hospodářské noviny. Obě periodika patří do „mediální stáje“ jistého miliardáře pana Bakaly, který nežije v ČR, ale ve Švýcarsku. Podle mého názoru jediný rozdíl proti Vrběticím byl ten, že Operaci Klaus neorganizovala přímo CIA, takže bylo „povoleno“, aby se k ní poměrně svobodně vyjádřili všichni, kdo o té prastaré záležitosti něco věděli. A to se stalo pro organizátory osudným: kauza se rozpadla vlastně dřív, než začala naplno.Proč se informace o tomto dluhu objevují až teď, 30 let po události? Jaký záměr hledají média, která s touto informací přišla?Důvod byl však velmi podobný. Václav Klaus je - stejně jako jeho nástupce prezident Zeman - označován hlavními režimními médii za „proruského“. A protože se obávají, že exprezident Klaus aktivně vstoupí do kampaně před říjnovými parlamentními volbami, nebo že bude dokonce znovu kandidovat na prezidentský úřad, potřebovali ho nějak poškodit. Nepovedlo se to, spíše naopak. Na rozdíl od kauzy Vrbětice se totiž do médií dostala skutečná fakta, která z „obvinění“ udělala frašku.Co se týče samotného dluhu, máte k tomu nějaké informace, přece jen jste dlouhodobě pracoval po boku pana prezidenta Klause?Obviňovali Václava Klause, že jako první popřevratový ministr financí „poslal“ začátkem roku 1990 Sovětskému svazu půjčku 1,3 miliardy dolarů. Ukázalo se však, že skutečnost byla podobná vtipům o Rádiu Jerevan, které u nás byly před převratem docela oblíbené. Nešlo totiž o půjčku v dolarech, ale tzv. převoditelných rublech, jimiž se v časech RVHP mezi socialistickými zeměmi a SSSR obchodovalo. Půjčku neschválila vláda, v níž byl VK ministrem, ale vláda předchozí, předpřevratová. Nemělo ji na starosti ministerstvo financí, ale zahraničního obchodu. A žádné peníze se do SSSR neposílaly, šlo fakticky jen o úvěrový rámec na nákup již vyrobeného zboží v ČR pro trh v SSSR. Aby mohlo být odebráno, vytvořil se tento úvěrový rámec s tím, že bude zboží zaplaceno později. Komické? Tak, jako všechny anekdoty o Rádiu Jerevan - spíše tragikomické. Ale taková už je situace v zemi, která po jedné dekádě po převratu (devadesátá léta) opět ztratila svou samostatnost a stala se faktickým protektorátem Bruselu (či spíše Berlína, který Brusel ovládá) - a po nástupu „lži-prezidenta“ Bidena také Washingtonu. Ty dvě velmoci se nyní jen přetahují o to, kdo bude mít ve středoevropském prostoru větší právo „velet“. O nic více ani o nic méně nešlo v případě absurdního obvinění Ruska z výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích - a stejné je to i se zkrachovalo „kauzou“ Václava Klause.

