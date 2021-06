Seznamte se s mistry světa 2021: Kanada porazila Finy v prodloužení

https://cz.sputniknews.com/20210606/seznamte-se-s-mistry-sveta-2021-kanadany-porazili-finove-v-prodlouzeni-14754862.html

Každopádně Finové a Kanaďané opět dokázali světu, že jsou zatím nejlepší.Z finského týmu skórovali Ruohomaa, Lindbohm, z kanadské reprezentace Comtois, Henrique a Paul.Oba celky se utkaly už před pěti dny v základní skupině B a byla to vyrovnaná bitva, která dospěla až do samostatných nájezdů. V nich byli úspěšnější Finové, kteří vyhráli 3:2.Kanada se sice na začátku turnaje ukázala jako poměrně slabý soupeř, ale po postupu do play off se dramaticky změnila. V zápasech se silnými Rusy a Američany vypadali důstojně a sebejistě. Finsko hrálo po celý turnaj konzistentně dobře a bez problémů se dostalo do finále.Dříve americký hokejový tým zvítězil nad Německem v zápase o třetí místo. Utkání skončilo vítězstvím Američanů 6:1. Tým Spojených států vybojoval již devátou bronzovou medaili na mistrovství světa.Připomeňme, že slovenští hokejisté se do semifinále na Mistrovství světa v Rize v hokeji neprobojovali. Ve čtvrtfinále 3. června prohráli v zápasu právě proti USA 1:6.Stejný den česká hokejová reprezentace prohrála s Finskem 0:1.Mistrovství světa se konalo v lotyšském hlavním městě Rize od 21. května do 6. června. Reprezentace Česka hrála v jedné skupině s týmy Švédska, Slovenska, Švýcarska, Ruska, Dánska, Velké Británie a Běloruska. Ve skupině B hrály týmy Německa, USA, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Kanady, Norska a Itálie.

