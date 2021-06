https://cz.sputniknews.com/20210606/slovensky-premier-heger-ujistil-ze-ekonomika-zeme-je-pripravena-na-restart-ocekavaji-schvaleni-ek-14750720.html

Slovenský premiér ujistil, že ekonomika země je připravena na restart. Očekávají schválení od EK

Slovenský premiér ujistil, že ekonomika země je připravena na restart. Očekávají schválení od EK

Slovenský premiér Eduard Heger se v souvislosti s nedávnými událostmi na Slovensku rozpadu koalice nebojí. V pořadu televize TA3 se zmínil, že Slovensko je... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T16:13+0200

2021-06-06T16:13+0200

2021-06-06T16:23+0200

slovensko

sis

eduard heger

naka

krize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13339504_0:48:3216:1857_1920x0_80_0_0_4652b23b09ec4f0c8918820112066754.jpg

Slovensko podle jeho názoru disponuje kvalitním plánem i dostatkem finančních zdrojů. Avizoval investice do školství a také vzdělávání. Podle jeho slov Slováci již brzo budou moci sami spatřit výsledky práce.Premiér věří, že občané opět začnou věřit v právní stát na Slovensku. Přislíbil, že Slováci sami uvidí, jak případy přicházejí na soud a budou řešeny. Očista orgánů činných v trestním řízení a justice je podle něj rozsáhlá.Premiér věří, že koalice vydrží až do konce volebního období a zdůraznil potřebu spolupráce.Premiér si myslí, že každý dobrý výsledek vytváří novou energii do dalších zápasů. S podporou lidí, kteří ocení výsledky, bude podle Hegera koalice silnější a bude vládnout až do konce celé tři roky. „Abychom byli na konci volebního období ještě silnější, než jsme teď,“ míní.Krize hnutí Za lidiPremiér by si přál, aby hnutí překonalo vnitřní krizi a dohodlo se.„Pro ně, ale i pro celé Slovensko je důležité, aby se dohodli,“ uvedl.Schůzka v SISHeger se vyjádřil také k tajné schůzce politiků ve Slovenské informační službě (SIS). Uvedl, že schůzka se konala na státní půdě, a proto nedošlo k porušení žádného zákona. „Jsem premiér, který jedná. Vždy, když vidím nějaký problém, podle toho svolávám i schůzky, sestavu a místo,“ uvedl. Souhlasí však, že schůzka byla poněkud nestandardní.„Žijeme v nestandardní době, a proto musíme být připraveni i jednat nestandardně,“ vysvětlil.Válka policistůNa Slovensku se nyní řeší kauza tajného setkání politických špiček a nejnověji Národní kriminální agentura SR (NAKA) zadržela i šéfa policejní inspekce Adriána Szabóa, který se setkání v budově Slovenské informační služby zúčastnil.Bezpečnostní expert Andor Šándor poukázal na celý systém bezpečnostní komunity, o kterém svědčí několik momentů: Bývalý ředitel SIS Vladimír Pčolinský ve vazbě, dva policejní prezidenti také, z toho jeden spáchal sebevraždu, domovní prohlídka u bývalého šéfa Národní kriminální agentury Branislava Zuriana, několik soudců ve vazbě a zadržený šéf inspekce.Podle Šándora lidé nyní sledují cosi, co bychom mohli nazvat částečně válkou policistů z určitých skupin, částečně bojem části policistů vůči SIS a „neuvěřitelnými ekvilibristickými akcemi politiků“.Připomeňme, že ve čtvrtek zadržela Národní kriminální agentura (NAKA) ředitele Úřadu inspekční služby Adriána Szabóa. Důvodem jsou obvinění z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a korupce. Tisková agentura Slovenské republiky dříve uvedla, že korupční trestní činnost šéfa inspekce měla spočívat „v přijetí spotřební elektroniky a finanční hotovosti, minimálně ve výši 20 000 eur“. Szabó byl jedním z účastníků nedávného tajného setkání vysoce postavených politiků ve Slovenské informační službě.

https://cz.sputniknews.com/20210603/dalsia-koalicna-kriza-na-slovensku-zaciatok-konca-za-udi-v-priamom-prenose-14715317.html

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sis, eduard heger, naka, krize