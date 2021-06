https://cz.sputniknews.com/20210606/stovka-priznivcu-hnuti-chcipl-pes-demonstrovala-na-vaclavskem-namesti-14753904.html

Stovka příznivců hnutí Chcípl PES demonstrovala na Václavském náměstí

Stovka příznivců hnutí Chcípl PES demonstrovala na Václavském náměstí

Na Václavském náměstí v Praze se dnes po 14. hodině shromáždilo kolem stovky příznivců hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES. Demonstranti protestovali proti... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Akce proběhla bez závažnějších problémů. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová uvedla, že byla zajištěna jedna osoba kvůli neuposlechnutí výzvy. Policie však musela několikrát demonstranty upozorňovat na nutnost chránit ústa a nos.Na demonstraci se účastnila také Zuzana Majerová Zahradníková z hnutí Trikolóra.Účastníci nesli transparenty s různými nadpisy jako například Školy bez roušek, Stop covid pasům nebo Stop covidové totalitě.Předseda hnutí Jakub Olbert vystupoval proti tomu, že vláda schvalovala opatření, které později Nejvyšší správní soud shledal nezákonnými. Místopředseda hnutí Jiří Janeček uvedl, že další demonstrace je naplánována na středu na Malostranském náměstí.Na demonstraci přišli také podporovatelé z politických hnutí, které budou na kandidátce Otevřeme Česko v podzimních volbách do Sněmovny. Kandidovat za hnutí by měli zástupci stran Národní demokracie, Rozumní a Aliance národních sil.Zmiňme, že původně se jednalo o iniciativu Chcípl PES, která protestovala proti vládním opatřením proti šíření koronaviru, která omezovala podnikatele. V březnu došlo ke změně a vzniklo politické hnutí Otevřeme Česko- Chcípl PES, které plánuje kandidovat do Sněmovny.

