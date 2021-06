https://cz.sputniknews.com/20210606/v-cechach-je-taky-krasne-karlstejn-uvital-jednu-z-hvezd-domaci-filmove-a-hudebni-sceny-14745954.html

„V Čechách je taky krásně.“ Karlštejn uvítal jednu z hvězd domácí filmové a hudební scény

„V Čechách je taky krásně.“ Karlštejn uvítal jednu z hvězd domácí filmové a hudební scény

Herečka Eva Burešová se po návratu z Mallorky rozhodla užít si nádherná místa v rodné zemi. Její volba padla na jeden z nejkrásnějších hradů v republice. 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T14:23+0200

2021-06-06T14:23+0200

2021-06-06T14:23+0200

celebrity

eva burešová

zámek

foto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14746135_0:13:2730:1549_1920x0_80_0_0_8545747d995c68267f3c99a1c6937a07.jpg

Celebrita sdílela fotografii na pozadí Karlštejnu se svým synem a dodala pár slov, což přineslo fanouškům vekou radost. Je to ukázka toho, že život se postupně vrátí do normálu.„V Čechách je taky krásně. Dnes jsme si udělali výlet na Karlštejn. Zážitky, zážitky! To je pro mě strašně důležité a hrozně moc mi to chybělo. Jsem tak ráda, že už opět můžeme tolik věcí dělat. Čerpat, užívat si, objevovat. A mít zase nová témata, o kterých se můžeme bavit než ta, co nás obklopovala ten poslední rok,“ napsala Eva v poznámce ke snímku s dovětkem, že je šťastná.V komentářích, které se objevily pod statusem, je vidět, že lidé mají důvod k radosti z rozvolňování. Fotografie Evy vyvolala u všech nadšení.„Miluju Karlštejn, je to má srdcová záležitost!“ napsala uživatelka Naty.„Jsem strašně ráda, že se to zase vše vrací do normálního života… Moc vám to na fotce sluší!“ raduje se sledující se jménem Nádech, výdech, tvá Ef.„Jako správný rytíř brání hrad mečem,“ poznamenala na adresu syna Burešové Martina Hanušová.„Karlštejn už chci od malička a ještě jsem tam nebyla. Je to můj sen. A doufám, že se mi splní,“ okomentovala Tyna Popelková.„Tak to vám Evi přeji, že jste šťastná. Taky se chci o prázdninách podívat po Česku,“ zareagoval Jakub Gajdůšek.„Být šťastný. To je vlastnost, kterou nemá každý a vy jste jí plná, dokážete rozveselit každého člověka a to je na vás to kouzelné,“ vyjádřil svůj názor Ája.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

https://cz.sputniknews.com/20210604/more-a-vasnive-polibky-buresova-s-forejtem-ukazali-co-je-stesti-14727104.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, zámek, foto