https://cz.sputniknews.com/20210606/v-izraeli-zacali-ockovat-proti-covidu-19-deti-od-12-do-15-let-14754183.html

V Izraeli začali očkovat proti covidu-19 děti od 12 do 15 let

V Izraeli začali očkovat proti covidu-19 děti od 12 do 15 let

Izrael začal očkovat proti koronaviru děti od 12 do 15 let. Informaci uvádí deník Yedioth Ahronoth. 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T20:42+0200

2021-06-06T20:42+0200

2021-06-06T20:42+0200

svět

pfizer

očkování

děti

izrael

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/13331878_0:34:3001:1722_1920x0_80_0_0_ccde4dc54a7a0eb213575de1c02bb654.jpg

Kampaň za očkování dospívajících v zemi startovala dnes. S ohledem na klesající počet případů nákazy covidem-19 zdravotníci doporučují, aby se očkovali především dospívající, kterým hrozí riziko těžkého průběhu nemoci, dospívající, kteří žijí s osobou, které hrozí těžký průběh a těm, kteří se chystají na cestu do zahraničí.Dříve se odborníci z ministerstva zdravotnictví na zvláštním zasedání domluvili, že očkování bude doporučeno těm dospívajícím, kteří ze zdravotního hlediska patří do rizikových skupin, nebo plánují cestu do zahraničí. V Izraeli se k očkování používá vakcína od společnosti Pfizer. Podle lékařů je účinná a její použití je bezpečné.Zmiňme, že hromadné očkování v Izraeli začalo 20. prosince 2020. Od 10. ledna 2021 zdravotníci začali podávat druhou dávku. V současnosti byla první dávka vakcíny aplikována více než 5,45 milionu lidí. Druhou dávku dostalo více než 5,1 milionu.EMA schválila použití vakcíny Pfizer na dětech 12-15 let věkuEvropská léková agentura 28. května schválila použití vakcíny proti novému koronaviru výrobce Pfizer na dorostencích 12-15 let věku, uvedli v pátek představitelé organizace.„Vědecký výbor EMA pro lidskou medicínu (…) dnes schválil použití vakcíny od společnosti Pfizer, která se nazývá Comirnaty, pro adolescenty ve věku mezi 12 a 15 lety. Vakcína, jak víte, byla již autorizována pro děti od 16 let věku a výše, a nyní máme data, která ukazují, že vakcína je také bezpečná pro lidi ve věku 12-15 let, čímž bylo výboru umožněno učinit dnes vědecké závěry,“ uvedl Marco Caveleri, ředitel divize biologických hrozeb a vakcinačních strategií EMA.

https://cz.sputniknews.com/20210605/iran-vita-potencialni-svrzeni-netanjahua-a-posila-ho-s-trumpem-na-cestu-do-historicke-popelnice-14741134.html

4

izrael

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer, očkování, děti, izrael