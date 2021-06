https://cz.sputniknews.com/20210606/zemanuv-postup-v-kauze-vrbetice-fischera-nastval-oznacil-ho-za-ideoveho-diverzanta-byl-ale-uzemnen-14753079.html

Zemanův postup v kauze Vrbětice Fischera naštval. Označil ho za ideového diverzanta, byl ale uzemněn

Druhý díl nedělních Otázek Václava Moravce tvořila diskuse bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD, senátora Pavla Fischera a poslance SPD Jiřího... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

Tématem programu se staly koordinace zahraniční politiky ČR, role ministerstva zahraničí a aktivita dalších subjektů, vztahy s Ruskou federací, pozice ČR v rámci EU a NATO. Zvláštní pozornost byla věnována záležitosti spojené s osobou prezidenta Miloše Zemana.Debaty se měl zúčastnit i Petříčkův nástupce Jakub Kulhánek. Moravec ho nejednou zval k tématu vztahu s Ruskem, ale šéf diplomatického rezortu nepřišel. Moravec názorně ukázal, že místo Kulhánka je jen prázdná židle.Petříček připomněl, že česko-ruské vztahy jsou zmraženy už dlouho, takže je načase prosazovat české zájmy vůči Rusku v rámci EU.„Především se pokusit české zájmy uchránit prostřednictvím Evropské unie,“ poznamenal bývalý šéf diplomatického resortu.Fischer v diskuzi trval na tom, že ve vztazích mezi dvěma zeměmi je to momentálně na ruské straně.„Na ruské straně je řada úkolů. Omluvit se, přiznat odškodnění za kauzu Vrbětice. Podle mě není kam spěchat,“ poznamenal senátor.Kobza vyzdvihl, že není zatím moc jasné, co se změní vzhledem k tomu, když Rusko zařadilo Českou republiku do seznamu zemí, které se nechovají přátelsky.„Dovolil bych si nesouhlasit s ministrem Petříčkem, že bychom to měli řešit přes EU. To je bilaterální záležitost,“ vyslovil svůj názor Kobza.Podotkl, že v kauze výbuchů Vrbětice může existovat více verzí.„Omezovat to na jednu verzi považuji za nesprávné,“ podotkl zástupce SPD. Připomněl, že dosud nebylo zahájeno ani trestní řízení, což otevírá prostor k řadě úvah.„Tady je potřeba si sladit noty,“ zdůraznil Fischer. Popsal, že vláda mluvila o jedné verzi, Sněmovna i Senát ji v tom podpořily, ale prezident Miloš Zeman mluvil o dvou verzích.Od Moravce padla zmínka o článcích serverů iDnes.cz a Aktuálně.cz o zaměstnancích ruské ambasády v Praze. Weby napsaly, že dva diplomaté, kteří by měli v květnu odjet, se přesunuli na konzulát v Karlových Varech.Kobza uvedl, že o této věci ví pouze z médií. Podle jeho názoru by záležitost měl řešit Jakub Kulhánek, pokud je tomu tak. Fischer pokračoval s tím, že stále podroboval českého prezidenta kritice, jehož slova podle senátora využívá ruská propaganda.„Prezident Miloš Zeman pak vlastně mluví jako tzv. ‚ideový diverzant‘,“ prohlásil senátor s tím, že lídr státu skládal přísahu věrnosti České republice, nikoli že bude chránit zájmy Ruské federace. Podle Fischera Zeman nemůže dělat samostatnou zahraniční politiku, takže senátoři ze zahraničního výboru proto přišli s tím, že Miloš Zeman není schopen vykonávat svůj úřad.„Konstatujeme fakta,“ podotkl Fischer s dovětkem, že parlament má prezidenta kontrolovat a tak senátoři vykonávají své funkce. Současně uznal, že to není ortel a prezident může jít k soudu.Poslanec Kobza se postavil na stranu prezidenta.Fischer rovněž zkritizoval Zemana, že ten jako nejvyšší představitel země nehájil její zájmy po oznámení kauzy Vrbětice.Další palbu senátor adresoval poradci Zemana Martinu Nejedlému, který minulý rok odjel jednat do Ruska, aniž by o tom informoval diplomatický resort.„Já jsem z toho byl úplně perplex,“ neskrýval emoce senátor.Petříček uznal, že respektuje pravidlo, že osoby, které pravidelně doprovázejí prezidenta republiky, dostávají diplomatické pasy.„Nemusí se nám to líbit, ale pan Martin Nejedlý toto splňuje,“ podotkl exministr zahraničí.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Útok na ústavnost2. června bývalý prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer informoval o tom, že výbor Senátu pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost stanovil, že Miloš Zeman není schopen vykonávat svůj úřad. Jak uvedl Fischer, současný prezident je podle něj dezorientovaný a nejedná v koordinaci s českou vládou. Navíc senátor Zemanovi vyčítá jeho styl komunikace s médii, který údajně porušuje Listinu základních práv a svobod.Na iniciativu skupiny senátorů vzápětí reagoval mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který tento krok označil za útok na ústavnost a poznamenal, že se může jednat o trestný čin rozvracení republiky.Dále ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky uvedl, že jsme svědky pokusu o státní převrat a vyzval orgány činné v trestném řízení, aby podnikly náležitá opatření.

