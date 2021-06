https://cz.sputniknews.com/20210607/acr-se-chlubi-cvicenim-v-pobalti-vam-nevadi-ze-hajite-zajmy-jine-zeme-vzkazuji-uzivatele-14765306.html

AČR se chlubí cvičením v Pobaltí. „Vám nevadí, že hájíte zájmy jiné země?“ vzkazují uživatelé

AČR se chlubí cvičením v Pobaltí. „Vám nevadí, že hájíte zájmy jiné země?“ vzkazují uživatelé

Čeští vojáci absolvovali minulý týden na Doupově odborně taktické cvičení, při němž řešili různé problémy a incidenty, které by mohly nastat při zahraničních... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T21:19+0200

2021-06-07T21:19+0200

2021-06-07T21:19+0200

česko

armáda čr

cvičení

litva

vojáci

vojenská cvičení

česká republika

pobaltské země

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1181/73/11817341_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a766cfc9b59d497df7c0892d607a7a7.jpg

Za necelé dva měsíce by dle AČR mělo celkem 132 vojáků, převážně z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, zamířit do Litvy. Právě v této pobaltské zemi mají působit v rámci Alianční předsunuté přítomnosti, a tak bylo nutné se na tuto akci trochu připravit.V článku textu se pak uvádí detaily akce. Mluví se například o tom, že výcvik na Doupově proběhl po dubnové certifikaci jednotky, která tvoří jádro kontingentu.Podle Sekaniny byl hlavní cvičící skupinou štáb úkolového uskupení, který řešil vzniklé incidenty, ale cvičila i palebná jednotka. Podle jeho slov se cvičení účastnilo celé úkolové uskupení, jež bude v Litvě nasazeno. Uvádí se, že vojáci neabsolvovali jen simulované incidenty, ale také standardní výcvik, jako jsou střelby z ručních zbraní, házení granátů nebo výcvik v řízení vozidel. Příslušníky armády mimo to čekalo také několik přednášek z psychologie nebo problematiky práva ozbrojeného konfliktu.Na daném cvičení byl dále přítomen také vrchní praporčík z Velitelství vzdušných sil štábní praporčík Josef Peterka, který se snažil být s vojáky v kontaktu a mít přehled o jejich výcviku, úspěších, ale i problémech.V článku AČR se také zmiňuje, že cvičení na Doupově proběhlo ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově a Velitelstvím vzdušných sil. Touto akcí ale činnost vojáků nekončí, jelikož do července, kdy je plánován odjezd do Litvy, musí dokončit také odborné kurzy, lékařské prohlídky, očkování a splnit řadu dalších úkolů. Reakce uživatelůPod příspěvkem české armády se však objevilo hned několik komentářů. Někteří lidé se přitom nad cvičením pozastavovali.Pod jeho příspěvkem se tak okamžitě strhla diskuze. V ní lidé například argumentovali tím, že „Litva je v NATO“ a tak jsou naši vojáci v zemi „jako pomoc partnerům“. „Pozváni ne jako okupanti, ani jako agresoři,“ dodávali.Další uživatelé se bavili formulací, kterou armáda ve svém postu použila.A přidávali se další: „Na Doupově moc tepla nenačerpají, ale světla je tam dost.“

Simo Häyhä Spojence je třeba podporovat při odstrašování barbarských hrozeb 6

3

litva

česká republika

pobaltské země

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armáda čr, cvičení, litva, vojáci, vojenská cvičení, česká republika, pobaltské země