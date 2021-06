https://cz.sputniknews.com/20210607/americti-vedci-prohlasili-ze-existuji-dukazy-o-umelem-puvodu-koronaviru-14763449.html

Američtí vědci prohlásili, že existují důkazy o umělém původu koronaviru

Američtí vědci prohlásili, že existují důkazy o umělém původu koronaviru

SARS-CoV-2 má genetickou stopu, kterou přirozený koronavirus nemá, uvádí se v článku doktora Stephena Quaye a profesora fyziky Kalifornské univerzity v... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci objevili v novém koronaviru sekvenci genomu v kombinaci CGG-CGG. Vědci ji často používají ke zvýšení infekčnosti a smrtelnosti virů: je to určitý signál, že vsuvka byla vyrobena v laboratoři.CGG-CGG je v přírodě extrémně vzácný. Podle Quaye a Muellera nemají přirozené koronaviry SARS nebo MERS tuto sekvenci. Podle jejich slov ji v tomto případě nový koronavirus prostě nemohl sám získat.Stoupenci zoonotického původu (že patogen přešel na člověka ze zvířete) by tedy měli vysvětlit, proč si SARS-CoV-2 během mutace a rekombinace vybral nejméně preferovanou sekvenci - dvojitou CGG, uvádí se v článku.„Proč virus zopakoval kombinaci, kterou by vytvořili vědci v laboratoři? Ano, mohlo se to stát náhodou. Ale věříte tomu?“ ptají se Quay a Mueller.Jako další důkaz umělého původu koronaviru američtí vědci uvedli výrazný rozdíl v jeho genetické rozmanitosti ve srovnání s viry, které způsobují syndromy SARS a MERS. Poslední dva uvedené byly přírodního původu. Jak se šířily mezi lidmi, rychle se vyvinuly do nejinfekčnějších forem.SARS-CoV-2 se choval odlišně: objevil se u lidí již adaptovaný, v extrémně agresivní verzi. Několik měsíců neměl žádné podstatné mutace. První taková změna byla objevena v Anglii.Případ je podle Quaye a Muellera bezprecedentní, neboť ukazuje, že nový koronavirus prošel dlouhým obdobím adaptace, dříve, než se rozšířil mezi obyvatelstvem. Existuje jediný způsob, jak virus vyrobit tímto způsobem - simulovat jeho přirozený vývoj a pěstovat jej na lidských buňkách, aby se dosáhlo maximální účinnosti. To je to, co dělají laboratoře studující mutace virů se získáváním funkcí, dodali autoři.„Přítomnost sekvence CGG v CoV-2 je přesvědčivým důkazem sestřihu genů. <...> Vědecké důkazy ukazují, že koronavirus byl vyvinut v laboratoři,“ docházejí k závěru vědci.Britský profesor Angus Dalglish a norský virolog Birger Sorensen již dříve tvrdili, že čínští specialisté úmyslně vyvinuli SARS-CoV-2 a poté se pokusili „zamést stopy“. Podle nich chtěli vědci z Wu-chanu učinit přirozeně se vyskytující virus infekčnějším, aby se rychle množil v lidských buňkách. Za tímto účelem byl do koronaviru přidán nový „hrot“. Charakteristickým znakem této manipulace je řada čtyř aminokyselin, které Dalglish a Sorensen našli v hrotu SARS-CoV-2. Podle britských a norských vědců je taková sekvence u přírodních virů velmi nepravděpodobná.Čína opakovaně zdůrazňovala, že zachovává otevřený a odpovědný postoj k publikacím na téma covid-19.Jak uvedli na Ministerstvu zahraničních věcí ČLR, Peking od samého počátku pandemie zahájil vyšetřování, identifikoval patogen a zveřejnil všechny klíčové údaje. V komentáři k záměru Spojených států vyšetřovat původ SARS-CoV-2 to oficiální zástupce čínského ministerstva Zhao Lijian označil za politickou hru a pokus o svalení viny na někoho jiného.

