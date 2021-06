https://cz.sputniknews.com/20210607/bartos-lidi-neveri-lzim-o-piratech-uprchlicke-kvoty-odmitame-z-reakce-ale-nadseny-nebyl-14763792.html

Bartoš: Lidi nevěří lžím o Pirátech. Uprchlické kvóty odmítáme. Z reakce ale nadšený nebyl

Bartoš: Lidi nevěří lžím o Pirátech. Uprchlické kvóty odmítáme. Z reakce ale nadšený nebyl

Jsou to lži, reaguje šéf Pirátů Ivan Bartoš na obvinění o tom, že jejich koalice chce zvýšit daně a dovézt do Česka uprchlíky. Komentátory na Facebooku ale... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš (ANO) má z koalice Pirátů a STAN strach. Proto podle Bartoše zahájil očerňovací kampaň, s jejíž pomocí děsí lidi migranty a vysokými daněmi.V tomto ohledu odmítl, že by koalice usilovala o zvyšování daní či o kvóty pro uprchlíky. Přesto řadu uživatelů nepřesvědčil.Podobně skeptičtí byli lidé i ohledně daní.Bartoš ale všechny ubezpečil, že Piráti chtějí snížit zdanění práce prostřednictvím například zvýšení slevy na poplatníka.Další se například za vyšší daně i migrační solidaritu postavili.Připomeňme, že dříve se pirátský senátor Lukáš Wagenknecht vyslovil pro zvýšení spotřební daně, zrušení daňových výjimek, zdanění sladkých nápojů. V programu dále Piráti navrhují postupné zvýšení daně z komerčních nemovitostí pro posílení obecních rozpočtů či zvýšení důrazu na ekologické prvky zdanění. Zároveň prosazují adekvátní zdanění technologických gigantů, zlepšení podmínky zdanění zkrácených úvazků či zdanění prodeje konopí.Babiš dříve obvinil Piráty z toho, že chtějí zdanit „přebytečné metry“ bytů a nastěhovat do nich migranty. Ti požadují omluvu a hrozí soudem.V otázce migrace Piráti ve svém programu odmítají povinný relokační mechanismus v podobě kvót. Podle nich by vlády měly být k dobrovolnému převzetí žadatelů pozitivně motivovány.

piráti, ivan bartoš, česká republika