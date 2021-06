Biden odmítl schůzku se Zelenským před summitem s Putinem

https://cz.sputniknews.com/20210607/biden-odmitl-schuzku-se-zelenskym-pred-summitem-s-putinem-14757911.html

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena zrušila jeho schůzku s ukrajinským protějškem před americko-ruským summitem, informuje Axios. 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Axios s odkazem na zdroj z Bílého domu píše, že Washington skutečně zvažoval variantu pozvání Volodymyra Zelenského krátce před ženevskými jednáními s Putinem. Později však administrativa amerického lídra odmítla organizaci této schůzky kvůli rozhodnutí státní energetické společnosti Naftogaz. V USA mají za to, že Ukrajina nehodlá bojovat s korupcí, píše portál.Samotný Zelenskyj v rozhovoru pro Axios řekl, že je připraven na schůzku s Bidenem před rusko-americkým summitem v Ženevě, aby kromě jiného projednali plynovod Nord Stream 2. Podle jeho slov však zástupci amerického prezidenta neposkytli konzultaci ohledně jednání. Nicméně je kontakt s americkým kolegou „v té nebo jiné formě“ možný, zdůraznil Zelenskyj.Poslední plnohodnotný summit Rusko-USA se konal v roce 2018 v Helsinkách, tenkrát jednal Putin s Donaldem Trumpem. Iniciátorem nové schůzky, jež se má konat 16. června, byl Biden. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova mají prezidenti projednat rusko-americké vztahy, strategickou stabilitu a také boj s covidem-19 a urovnání regionálních konfliktů.Putin promluvil o tom, co očekává od schůzky s BidenemRuský prezident Vladimir Putin dříve prohlásil, že se během schůzky s prezidentem USA Joem Bidenem je třeba pokusit najít způsoby urovnání vztahů.Jednání Vladimira Putina a Joea Bidena se plánují v Ženevě 16. června.„Budeme mluvit o strategické stabilitě, o urovnání mezinárodních konfliktů v nejnebezpečnějších místech, budeme mluvit o procesech odzbrojení, o boji s terorismem, to doufám. O pandemii, boji s pandemií, o otázkách ekologie. Je to přibližně pořad jednání,“ dodal Putin.

