Dron poprvé v historii natankoval ve vzduchu jiné letadlo. Video

Americký dron MQ-25 Stingray poprvé v historii letectví doplnil ve vzduchu palivo jinému letadlu, uvedla společnost Boeing, která stroj vyvinula. 07.06.2021, Sputnik Česká republika

„Během zkušebního letu MQ-25 úspěšně vytáhl hadici ... a bezpečně přečerpal palivo do amerického letadla F/A-18 Super Hornet, což dokazuje schopnost mq-25 stingray plnit svůj hlavní úkol, to znamená doplňování paliva ve vzduchu,“ uvádí se v prohlášení. Společnost označila úspěšné zkoušky za „historickou událost“.Předtím se uvádělo, že Boeing podepsal s Pentagonem smlouvu na výrobu a dodávku prvních čtyř leteckých bezpilotních tankerů pro potřeby amerického vojenského námořnictva. Hodnota kontraktu je 805 milionů USD. Termín splnění zakázky je srpen 2024.Bezpilotní stroj je určen k doplňování paliva do stíhacích bombardérů F/A-18 Super Hornet a do letadel elektronického boje Boeing EA-18G Growler, a také do stíhaček F-35 páté generace konkurenční firmy Lockheed Martin.

Simo Häyhä USA jsou v dronech světová špička. Mimochodem bylki taky první kdo provedl první tankování ve vzduchu mezi letadly. V roce 1920 leteli dvě letadla nad sebou, z tohho horního se spustila hadice a natankovala polovinu nádrže dolního letadla. Tankování zajistili zadní střelci. 79

