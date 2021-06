https://cz.sputniknews.com/20210607/fyzici-ucinili-predpoklad-ze-temna-hmota-existuje-v-jine-dimenzi-14749930.html

Fyzici učinili předpoklad, že temná hmota existuje v jiné dimenzi

Fyzici učinili předpoklad, že temná hmota existuje v jiné dimenzi

Američtí fyzici teoreticky odůvodnili možnost existence zvláštního druhu sil, jež vysvětlují schopnost temné hmoty uniknout pozorování. Autoři použili... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T07:31+0200

2021-06-07T07:31+0200

2021-06-07T07:31+0200

fyzika

vědci

věda a technologie

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/12939715_112:0:3584:1953_1920x0_80_0_0_341d6ba708803e5ba6e6bdbe700d8a34.jpg

Podle odhadu vědců připadá na temnou hmotu přibližně 85 % hmotného vesmíru. Ale na rozdíl od obyčejné hmoty se nedá temná ani zjistit, ani popsat, poněvadž nepohlcuje, neodráží a nevyzařuje světlo.Fyzici z University of California Riverside učinili předpoklad, že v prostoru a času existuje dodatečná dimenze, ve které je třeba pátrat po temné hmotě. Tato hypotéza je variantou teorie vzájemně interagující temné hmoty (SIDM - Self-interacting dark matter). Podle této teorie fakticky neviditelné částice působí navzájem mezi sebou prostřednictvím neznámé temné síly, v důsledku čehož se již nechovají jako částice a stávají se naprosto neviditelné.„Žijeme v oceánu temné hmoty, avšak velmi málo víme o tom, čím může být. Víme, že existuje, ale nevíme, jak ji hledat, a nemůžeme vysvětlit, proč jsme ji neobjevili tam, kde jsme čekali,“ cituje tisková zpráva univerzity vedoucího průzkumu, docenta fyziky a astronomie Philipa Taneda. Autoři dokázali, že se působení temných sil, díky kterým se částice navzájem přitahují nebo odpuzují, dá vylíčit s pomocí matematické teorie dodatečných rozměrů.Výzkumníci poznamenali, že i přesto, že dodatečné rozměry se mohou zdát exotickým nápadem, ve skutečnosti jde o známý matematický úkon za účelem popsání trojrozměrných kvantových mechanických polí neobsahujících obyčejné částice. V matematice se tomu říká holografický princip. Ale má se za to, že se pro přírodní jevy nehodí.Obyčejné síly mají jeden typ částic s fixovanou hmotností. Klíčová zvláštnost teorie navržené autory spočívá v tom, že částice temné hmoty jsou označeny za kontinuum, nekonečné množství s různou hmotností.Autoři mají za to, že se předcházející modely temné hmoty zakládaly na teoriích imitujících chování viditelných částic. Avšak v reálném světě neexistují obdoby temných sil, proto reálná hmota nemůže s nimi vzájemně působit.Výzkumníci nazvali svůj model „kontinuumní“ verzí teorie vzájemně interagující temné hmoty. Na rozdíl od klasické varianty líčí vzájemné působení ne stejných částic, ale jejich kontinua.

https://cz.sputniknews.com/20210515/vedci-ziskali-neobvykle-udaje-o-expanzi-vesmiru-14486607.html

https://cz.sputniknews.com/20210606/vedci-prisli-s-novou-teorii-o-velice-neobycejne-forme-zemskeho-jadra-14743654.html

➗❌➖➕ Vědci zřejmě moc nechápou vlastnosti trojrozměrného vesmírného prostoru a chybí jim ještě nějaké další průkazné definice, jako je třeba nedávno zjištěný Higgs prostor, kvantové teorie a teorie vlnění.. Vědecky velmi bolavé místo je tak zvaná gravitace. Teoretický graviton je jenom matematicky spočítaný, ale graviton a gravitaci dosud vůbec nemohli fyzikálně prokázat na takové přesné vědecké úrovni, jako je už třeba bezva prokázaný elektromagnetismus. Což ukazuje, že teorie gravitace je asi celkově a principielně chybná. Věda už celkem dobře chápe astrofyziku kulatých planet, láme si ale ještě zuby na čistě kvantových "planetách" jako černá díra, neutronové hvězdy, magnetáry, galaxie, atd.. Osobně mě velmi zajímá proč dvě základní vesmírná charakteristika "1) kulatosti" planet ve vesmíru, zároveň i existují "2) ploché rotační systémy", které vždy mají rotační osu a k té ose v přesném úhlu 90 stupňů rotační disk, jako má třeba Saturn, nebo nakonec i všechny rotační galaxie s černou dírou 24

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fyzika, vědci, vesmír