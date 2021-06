https://cz.sputniknews.com/20210607/kauza-feri-pokracuje-na-pravech-uk-nekdo-vylepil-plakaty-odkazujici-na-kauzu-exposlance-14762569.html

Kauza Feri pokračuje: Na právech UK někdo vylepil plakáty odkazující na kauzu exposlance

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/14706848_0:108:1200:783_1920x0_80_0_0_993effcd757c2f1b966cdf74eece390b.jpg

Dotyční, kteří budovu fakulty těmito plakáty polepili, se snažili přiblížit Feriho stylu, kterým se dotyčný prezentoval na sociálních sítích. Zejména na Instagramu je totiž politik známý tím, že používá černý vykřičník na žlutém pozadí s krátkým textem. Daný text přitom často informoval o aktuálním dění a nařízeních v souvislosti s koronavirem, ale také o záležitostech z Poslanecké sněmovny a politiky obecně.Plakáty v tomto stylu tak hlásaly hesla jako „Ročně je spácháno 12 000 znásilnění. Jen 600 z nich je nahlášeno“ nebo „Mlčení neznamená ano“. Na stěnách Právnické fakulty UK se dále objevil plakát s následujícím popiskem: „Oběť nemá povinnost se bránit.“Zatím není jasné, kdo za tvorbou a vylepením plakátů stál. Spekuluje se o tom, že by to mohla mít na svědomí iniciativa Bez trestu, která minulý týden v Praze uspořádala protest proti sexuálnímu a domácímu násilí. Tvrdí však, že s tímto činem nemá nic společného.A jak na tuto událost reagovala univerzita? Plakáty nechala odstranit. Pracovníci fakulty tak na pokyn vedení začali s „likvidací plakátů“ již před desátou hodinou dopoledne. Dotyčná také doplnila, že není možné, aby kdokoli po budově jen tak něco vylepoval, a to nehledě na obsah sdělení. Zejména pak v případě, kdy s tím fakulta nemá nic společného. I přesto však fakulta uvedla, že skandál kolem absolventa Feriho bere velmi vážně. Dále se děkan nechal slyšet, že o nevhodném chování bývalého poslance škola nic nevěděla: „Nikdy jsem nedostal žádný formální ani neformální podnět v tomto směru, o žádném takovém podezření jsem nevěděl.Vzhledem k tomu, že Feri školu dokončil v roce 2020, univerzita nemá žádnou možnost, jak proti němu kvůli obviněním vést jakékoliv disciplinární řízení.Co se ale týče studentů, a zejména studentek, mezi nimi bylo prý Feriho chování „veřejným tajemstvím“.Kauza kolem FerihoV úterý 25. května politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.Za vším přitom stojí to, že nadějný mladý politik v poslední dny čelí nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevilo se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.

