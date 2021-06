https://cz.sputniknews.com/20210607/kobza-chteji-znemoznit-zemana-i-klause-uspeje-li-ve-volbach-demoblok-nove-pomery-uz-nenapravime-14763645.html

Kobza: Chtějí znemožnit Zemana i Klause. Uspěje-li ve volbách demoblok, nové poměry už nenapravíme

S blížícími se volbami sílí mediální palba proti současné hlavě státu Miloši Zemanovi. Schytal to i exprezident Václav Klaus. Prvnímu se v souvislosti s kauzou... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Například čeští senátoři útočí na to, že hlava státu je dezorientována. Zemana prý nejlépe odvolat/sesadit; tzv. impeachment se někteří senátoři snaží iniciovat celá léta, ale teď je situace „nebezpečná“, protože se vše děje na pozadí kauzy s muničáky, tudíž případný proces může být rychlý, padají slova o vlastizradě. Snaha sesadit prezidenta je přece svého druhu extrémismus. Hrad hovoří o pokusu o převrat. Jiří Kobza: Nyní v případě rozhodnutí senátního Výboru pro bezpečnost nejde o impeachment sensus stricto, tedy českou terminologií o zbavení mandátu prezidenta prostřednictvím tzv. ústavní žaloby před Ústavním soudem. Ta je za nynějšího rozložení politických sil (naštěstí) neprůchozí v Poslanecké sněmovně. Proto tedy tento senátní výbor navrhl obstavení prezidentských pravomocí a jejich převod na premiéra a předsedu Poslanecké sněmovny, bez zbavení prezidenta jeho mandátu. Nicméně i o tom by stejně muselo ještě rozhodovat plénum Senátu a Sněmovny. Jde o postup inspirovaný tzv. Lex Svoboda – tedy zbavením faktických pravomocí exprezidenta Ludvíka Svobody v jeho druhém volebním období. Mluvčí prezidenta J. Ovčáček tuto senátní akci označil za pokus o státní převrat. Podle všech okolností si myslím, že to tuto klasifikaci splňuje. A jde o pokus, který nevyjde. Nemůžeme samozřejmě vyloučit ani variantu, že je tato snaha inspirována ze zahraničí (samozřejmě nikoli z toho východního). Při porovnání počtu občanů, kteří volili prezidenta a kolik jich zvolilo senátory, je zřejmé, že prezident má daleko silnější mandát i důvěru občanů než Senát.Odvoláni měli být předčasně i američtí prezidenti Bill Clinton nebo Donald Trump. Ani v jednom případě iniciátoři neuspěli. Čím ten Zeman vadí nejvíce?Myslím, že především tím, že je naprosto neúplatný a neposlušný, tím, že zastává svůj úřad ve prospěch zájmu českých občanů a suverénního českého státu, tím, že hovoří a koná dle svého přesvědčení na rovinu a tím, že nekoná v cizím žoldu a v cizím zájmu. Řekl bych jedním slovem, že vadí tím, že není vydíratelný, a tudíž jedná podle sebe. Ohrožuje tím mnoho zájmů těch, kteří chtějí ovládnout naši zemi a její potenciál.Dochází k simultánnímu ataku na hlavu státu a na bývalého prezidenta Klause. Současně vláda čelila možnosti vyslovení nedůvěry ze strany Parlamentu. Snese tohle vůbec nějaké srovnání s něčím podobným v našich polistopadových dějinách?Zatím takovému vývoji neodpovídá žádný precedens českých dějin. Jedná se o sofistikované, synchronizované (a především politicky motivované) kroky. Je zřejmé, že jde o synergický útok levicových progresivistů usilujících o maximální odevzdání státní samostatnosti a suverenity ve prospěch cizích vlivů, např. Evropské unie. Zatím to byly vždy jen útoky vedené jednotlivě a omezeně, např. sarajevský atentát na Václava Klause. Nicméně nezapomínejme, že důležitou dimenzí tohoto útoku, ne-li tou hlavní, je snaha znemožnit (skrze vyřazení Rosatomu z příslušného tendru) rozšíření české jaderné kapacity; záměrem může být poškození naší energetiky vůbec. Tím pádem přijdeme nejenom o svou energetickou soběstačnost a bezpečnost, ale i o miliardy korun z potenciálního exportu elektřiny.Klaus i Zeman se dříve moc nechtěli bavit s „marginálními“ médii. Nepřímo vychovali mainstream tak, že se k nim nyní staví arogantně. Nebo se pletu? Tiskový mluvčí Václava Klause mi přímo řekl, že kdyby poskytli rozhovor, přibouchli by si dveře do hlavních médií. Jenže Václav Klaus nakonec z hlavních médií odešel, když jej vytočil moderátor ČRo Vladimír Kroc. Klaus: „Končím, vy jste se snad zbláznil,“ reagoval exprezident na sugestivní otázky moderátora ČRo…Těžko posoudit, zda prezidenti jen nevrací novinářům jejich vlastní kaši. Kolik viny za současný stav leží na samotných novinářích, kteří se mnohdy sami chovají přinejmenším (diplomaticky řečeno) tendenčně. V 90. letech 20. století de facto neexistovala plnohodnotná, pokud vůbec existovala, internetová média, ale pouze média audiovizuální a tištěná, tzn., že o marginálních médiích nešlo v tomto smyslu hovořit.Rostoucí arogance mainstreamu, cenzura prostřednictvím médií, kontrola sociálních sítí a internetu… Takto dnes postupuje Evropská unie. Připočtěme si k tomu rostoucí kriminalizaci nositelů nepohodlných názorů. Toto má primárně politické, ideologické a mocenské příčiny a důvody.Pokud vznikne, jak varoval Babiš, český pirátostán, zřejmě bude tato země řízena z vnějšku. Nicméně osobně mám ten pocit, že se to stejně děje už teď. Viz konference k muničákům, kdy premiér i vicepremiér působili nejistě. Trochu provokativní otázka: jsme na konci svébytných českých dějin?Říjnové volby do Poslanecké sněmovny budou v mnoha ohledech bez přehánění rozhodující, ba přelomové, stejně jako byly volby např. v roce 1946 a 1990. Stejně jako tenkrát, ani nyní nečekejme šanci na nějaký reparát v roce 2025. Už nepřijde. Každý volič by to měl mít na paměti – a také každý představitel projektů, kteří se nyní probouzejí ze čtyřletého spánku a jdou (bez šance na úspěch) do voleb usilovat o hlasy vlasteneckých voličů.Hlasy, které takto odsají nejsilnějším vlasteneckým subjektům, budou totiž rozhodující silou, která rozhodne, zda uhájíme svébytný stát a národ, anebo nás bude čekat kulturní revoluce podle čínského vzoru, kterou současní pohrobci Mao Ce-tunga (ať již si říkají jakkoliv „liberálně“) spustí, jakmile se chopí moci.Budoucnost této země tedy drží ve svých rukou občané. Bude záležet jen na jejich občanské zodpovědnosti, jak se bude budoucnost naší země odvíjet po říjnových volbách.Děkujeme za rozhovor.

