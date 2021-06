https://cz.sputniknews.com/20210607/letni-recepty-vyzkousejte-bramborovy-salat-na-britsky-zpusob-14750971.html

Letní recepty: Vyzkoušejte bramborový salát na britský způsob

Letní recepty: Vyzkoušejte bramborový salát na britský způsob

První červnový týden se chýlí ke konci, venku je teplo, sluníčko svítí a vy nechcete vařit složitá teplá jídla? Pak si troufáme říci, že je tento recept přímo... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T08:45+0200

2021-06-07T08:45+0200

2021-06-07T08:45+0200

zdraví

tipy

recept

kulinářství

brambory

Bramborový salát lze považovat za vydatnější druh salátu a je perfektní možností večeře v letní večer. Je to takzvaně to nejlepší z obou světů. Nejen, že si na něm pochutná celá rodina, ale ještě i rychle zasytí!Bramborový salát je druh jídla, které se podává často jako příloha. V různých variacích je připravován a konzumován v mnoha zemích světa, například v Německu, Spojených státech amerických, Polsku, Rusku, Británii a také v České republice.Bramborový salát je klasická příloha vídeňského řízku. Je to jídlo podávané na Vánoce a Nový rok, zejména v křesťanských rodinách na Štědrý den, kdy si na něm pochutnává nejeden člen rodiny. Salát je také jedním z kulinářských atributů festivalu Oktoberfest.Typický český bramborový salát se skládá převážně z uvařených brambor, k nimž se přidávají nejčastěji kyselé okurky, vajíčka uvařená natvrdo, mrkev, petržel, celer, cibule, majonéza. Bramborový salát s majonézou je také v Česku tradičním štědrovečerním pokrmem.Pokud však chcete vyzkoušet něco nového, co ale není zároveň příliš těžké na přípravu, nabízíme vám klasickou britskou verzi bramborového salátu, a to podle Express.co.uk.Suroviny:Postup:Brambory pořádně umyjte a dejte do hrnce se studenou vodou. Dobře osolte, přiveďte k varu a vařte asi 20 až 25 minut do změknutí. Brambory sceďte a nechejte vychladnout.Brambory nakrájejte na kousky a poté vložte do misky se šalotkou, kapary a nakládanými okurkami, pokud je zvolíte do salátu.Přidejte majonézu, pak smíchejte olivový olej a ocet a přidejte takové množství, aby měl salát trochu ostrosti. Velmi opatrně promíchejte, aby se brambory nepomačkaly. Vmíchejte jemně nakrájenou petrželku a podávejte.

