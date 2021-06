https://cz.sputniknews.com/20210607/lucko-jste-sexy-lucie-bila-prekvapila-fanousky-odvaznymi-fotografiemi-14758994.html

„Lucko, jste sexy.“ Lucie Bílá překvapila fanoušky odvážnými fotografiemi

Oblíbená česká zpěvačka a několikanásobná slavice Lucie Bílá rozhodně ví, čím překvapit a jak potěšit své příznivce. I tentokrát si pro ně totiž připravila... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Méně je někdy více. To by se dalo říci i o fotografiích této známé pěvkyně. Lucie Bílá má totiž cit pro krásu, což jde ostatně znát i ze snímků, o něž se podělila. Na focení si vybrala velmi jednoduchý outfit, který skvěle podtrhl její půvab.Lucie se podělila hned o tři fotografie ze stejné série. Na každé z nich je zachycena trochu jiná emoce, ale na všech jde poznat, že je zpěvačka šťastná a má jiskru v oku.Lucie sice snímky okomentovala jen emotikony v podobě srdíček, zato její fanoušci nebyli na slovo skoupí.Okamžitě ji totiž začali zahrnovat lichotkami. V komentářích se tak ve velkém objevovalo například to, jak moc jí to sluší.Podle mnohých je Lucie „nejkrásnější bytost na Zemi“. A dle jiných nejen na Zemi...Další si myslí, že je Lucie pořádná kočka a pár fanoušků ji považuje i za pořádnou dračici. A ne jen tak ledajakou!„Lucko, jste sexy!“ dodávali.Zbylí uživatelé dokázali ocenit fotografie celkově a líbilo se jim, jak působí. Ocenili zejména to, že Lucie jen hýří úsměvy.„Jsem tak ráda, že se smějete,“ byli potěšeni lidé.Vypadá to tedy, že Lucka dokázala svým obdivovatelům vykouzlit úsměv na tváři. Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

