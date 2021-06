https://cz.sputniknews.com/20210607/mares-se-v-komicke-podobe-postavil-proti-rouskam-ve-skolach-14758780.html

Mareš se v komické podobě postavil proti rouškám ve školách

Český moderátor rádia Evropy 2, herec a zpěvák Leoš Mareš nezůstal stranou a na svém Instagramu se vyjádřil k povinnému nošení roušek a respirátorů ve školách. 07.06.2021, Sputnik Česká republika

„Zpátky do minulosti. Strakova akademie okamžitě zrušte roušky ve třídách,“ napsal Mareš v příspěvku ke vtipnému videu. S dalším moderátorem Patrikem Hezuckým stvořili scénku, kde huhlající „Kačenka“ vysvětluje, jak to je vlastně ve škole s rouškami. Mareš tak hrál roli učitelky a Hezucký přes „roušku“ z trička prohuhlal „dobrý den“, ale když se učitelka Mareš zeptal, jak se „Kačence dýchá“, ozvalo se jen nerozpoznatelné chrchlání a huhlání, ve kterém až na konci zaznělo něco o tom, jak „Kačenka“ dostala pětku, zatímco se Mareš lámal smíchy.Fanoušci nápad podpořili. „To se netýká jen dětí. Ale i v práci bych už uvítala moct si sundat roušku,“ napsala sylviafialova.kamadojoe_patrick souhlasil s Marešem: „Je to zločin na dětech.“Gabrielapodrazilova podpořila: „JJ, tak to je, nerozumíme si s dětmi navzájem.“„Padal jsem smíchy, když jsem to slyšel. Dobře ty, Patriku,“ napsal antelales.petra.verna okomentovala: „Šílenost, díky bohu, že to takto veřejně říkáte…“Někteří politici apelují na to, aby alespoň na zbytek prezenční výuky děti ve školách mohly respirátory a roušky odložit, ale závisí to na expertech.Andrej Babiš již dříve ve svém pořadu Čau lidi uvedl, že se situací hodlá zabývat. „Fakt je to problém, všichni mi píšete, já tomu rozumím,“ řekl premiér. Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

