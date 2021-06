https://cz.sputniknews.com/20210607/meghan-a-harry-jsou-obvineni-z-poruseni-kralovskeho-protokolu-pojmenovanim-sve-dcery-lilibet-14757742.html

Meghan a Harry jsou obviněni z porušení královského protokolu pojmenováním své dcery Lilibet

Meghan a Harry jsou obviněni z porušení královského protokolu pojmenováním své dcery Lilibet

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu včera oznámili, že Meghan Markleová porodila dceru Lilibet „Lili" Dianu Mountbatten-Windsor. Zatímco zprávy o porodu byly... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Zesnulý král Jiří VI., královnin otec, s láskou nazýval svou nejstarší dceru Lilibet, dětskou přezdívkou, která se jí držela po celý její život a často i používal i princ Philip.Komentátor Richard Kay tak naznačil, že by to mohlo být trochu moc, když Meghan a Harry pojmenovali svou dceru Lilibet.Ve článku pro Daily Mail napsal: „Tím, že dáte dítěti jméno Lilibet, soukromou přezdívku rodiny královny - i když mají v úmyslu používat zkrácený výraz „Lili“, existuje riziko,“ uvedl.Kay se nadále táže, zda by byl Harry ve své volbě tak povzbuzen, kdyby jeho dědeček princ Philip – jediný blízký člen rodiny, který mohl královnu nazývat „Lilibet" – byl stále naživu.Královští fanoušci na Twitteru také zkritizovali tento krok, přičemž jeden člověk napsal: „Jsem vlastně znechucen, že pojmenovali svou dceru Lilibet!“„To bylo jméno prince Philipa pro královnu! Po tom všem, co udělali, všechna obvinění a opovržení, která vylili na naši královnu, teď udělají tohle!" pokračuje.Další člověk napsal: „Lillibet? Mají 90letou bělošku?… A toto jméno se zdá být stupněm podbízení se královské rodině, o které říkají, že je „odehnala" svým rasismem a už nechtějí být její součástí?"Třetí uživatel zuřil: „Zničíte královskou rodinu a pak doufáte, že to napravíte, ne."Jak jsme dříve informovali, Meghan porodila 4. června v 11:40 v nemocnici Santa Barbara Cottage Hospital v Santa Barbaře, stát Kalifornie.„4. června jsme byli požehnáni příchodem naší dcery, Lili. Je více než jsme si kdy mohli představit, a zůstáváme vděčni za lásku a modlitby, které jsme pocítili z celého světa. Díky za vaši nekončící laskavost a podporu během této velmi vzácné doby pro naši rodinu,“ uvedli rodiče na jejich internetových stránkách.

