Ministerstva tají, proč si vojenské a státní lesy narychlo vyměňují pozemky v hodnotě miliard korun

Vláda dnes rozhodne o výměně lesních pozemků ministerstva obrany a ministerstva zemědělství. Státní podniky Vojenské lesy a statky (VLS) a Lesy ČR si chtějí... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Proč celá akce probíhá ve spěchu a tajně, nechce sdělit ani ministerstvo obrany, ani ministerstvo zemědělství.Zarážející na celé akci je podle jejího názoru i ta skutečnost, že do poslední chvíle o ní nevěděli ani ředitelé divizí Vojenských lesů a statků, kterých se výměna týká.VLS hospodaří na území 140 tisíc lesních hektarů hlavně v aktivních, ale i bývalých vojenských újezdech.Převodu se velmi obává divize Mimoň v bývalém vojenském prostoru Ralsko u České Lípy. Měla by zcela zaniknout a stát se součástí struktur podniku Lesy ČR. Kromě jiného to ohrozí práci přibližně 150 dřevorubců, lesníků a hajných.Podnik Státní lesy hospodaří na svých pozemcích takovým způsobem, že správu a těžbu lesa, ale také honitby pronajímá soukromým firmám, zatímco podnik Vojenské lesy a statky hospodaří samostatně. Ohrožen je také unikátní chov zubrů, neboť stádo největších evropských savců žije v Ralsku už deset let.Problémy s kůrovcemKoncem minulého týdne obdržela vláda informaci od obou ministerstev. Z dokumentu vyplývá, že Vojenské lesy a statky by měly podniku Státní lesy bezplatně předat 32 495 hektarů. Za to by měly získat přes 41 tisíc hektarů lesů z majetku Lesů ČR na území, kde hospodaří divize VLS Hořovice, Horní Planá, Karlovy Vary a Plumlov.Důvodem výměny je podle vládního materiálu pokus o spojení lesních území a také vyřešení problému s kůrovcem, který je teď nejhorší právě v severních Čechách.„Cílem je zefektivnit hospodaření v lesích a vytvořit lepší podmínky pro zvládnutí kůrovcové kalamity,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „Jelikož materiál nebyl dosud projednán vládou, více informací zveřejníme a zodpovíme v pondělí po jejím jednání,“ prohlásil.

