Ministr zahraničí USA vytyčil Rusku podmínku „stabilních vztahů“

USA jsou připraveny na stabilní vztahy s Ruskem, když změní svůj kurs, prohlásil Antony Blinken. 07.06.2021, Sputnik Česká republika

„Když (Rusko) změní kurs, jsme ochotni jednat,“ řekl v rozhovoru pro Axios.Řekl, že nadcházející za týden ženevský summit prezidentů obou zemí Vladimira Putina a Joea Bidena sotva ukáže přání Moskvy udělat něco podobné.Blinken dodal, že se americký lídr setká se svým ruským protějškem kvůli údajným „agresi a útokům“ ze strany Moskvy. „Jasně a přímo promluví o tom, co může očekávat od USA, když budou pokračovat agresivní, neuvážené akce proti nám. Stejně jasně dá na srozuměnou, že když si Rusko zvolí ve svých aktivitách jiný kurs, dáme přednost stabilnějším vztahům. Bude to prospěšné pro náš národ, ruský národ, pro celý svět, strategická stabilita, kontrola nad zbraněmi,“ prohlásil ministr zahraničí.Nevyloučil, že po první schůzce lídrů dvou zemí vznikne jistá určitost ohledně budoucích vztahů. „V každém případě jsme připraveni na oba (scénáře vývoje událostí), řekl na závěr Blinken.Samotný Biden prohlásil předtím v článku pro The Washington Post, že si Washington nepřeje konflikt s Moskvou, ale naopak, chce stabilní vztahy, avšak vyslovil připravenost reagovat na údajné výzvy vůči evropské bezpečnosti.Vladimir Putin učinil předtím na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru prohlášení, že na schůzce s Joem Bidenem je třeba se pokusit o nalezení cest urovnání vztahů mezi Ruskem a USA. Jde, podle jeho slov, o strategickou stabilitu, o urovnání mezinárodních konfliktů v nejnebezpečnějších místech, o procesy odzbrojení a boj s terorismem a pandemií.Ruský prezident zároveň poznamenal, že neočekává od summitu průlom. „Ale fakt, že se sejdeme, že si promluvíme o možnostech obnovení bilaterálních vztahů, pohovoříme si o otázkách, jež nás oba zajímají, a těchto otázek je mimochodem dost, tohle je již samo o sobě dobré,“ dodal Putin.Vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily po událostech na Ukrajině a navrácení Krymu. Washington navíc nejednou obvinil Moskvu ze zásahu do prezidentských voleb a z hackerských útoků. Bylo to příčinou početných protiruských sankcí, po kterých následovala odvetná opatření Kremlu. Došlo rovněž k několika diplomatickým skandálům, v jejichž důsledku byli vypovězeni zaměstnanci obou velvyslanectví. Velvyslanci Ruska a USA se vrátili do Moskvy a Washingtonu na konsultace.

Kosmo Olin 🦀 Kdyby Rusko nemělo atomovky, bezvadnou armádu a schopnou státní organizaci, tak by nepřátelé Ruska už dávno přímo útočili a Rusko napadli. Takto jenom neúspěšně pořád zkouší sankce a všemožné podvraty, což bude Bidena i jistě hlavně zajímat, kde má pan Putin možná slabiny, nebo nějaké chyby, kde by USraelci mohli příště zkoušet pronikat... "Nic víc a nic míň.. tečka". 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾 3328

mcmillan Rusko nepoklekne a nepolíbí prsten. Taková situace byla možná za vlády Jelcina, ale dnes je všechno jinak. Sankce jsou neúčinné, a co RF nedokáže vyrobit, nakoupí z Číny, nebo z EU. Nátlak lze uskutečnit jen vojenskou silou, ale to ani senilní Biden, vybaven pudem sebezáchovy nedovolí. 😊 15

