Nečekané komplikace: Těhotná Lela Ceterová skončila v nemocnici. Co se stalo?

Nečekané komplikace: Těhotná Lela Ceterová skončila v nemocnici. Co se stalo?

V pátek tato silikonová kráska a slovenská playmate Lela Ceterová oslavila své 31. narozeniny. Bohužel ji však nečekal jen pohodový den, jelikož po své oslavě... 07.06.2021

Informace o tom, že je Lela v nemocnici, se na sociální síti objevily již během víkendu. Lela ve svých příspěvcích a stories prozradila, jak na tom je.Krásná nastávající maminka ještě podotkla, žesi v nemocnici ještě pár dní poleží a poté už půjde domů. „Těším se. Budu trošku relaxovat, je to třeba,“ poznamenala.Její partner Karlos Vémola se ale snažil své lásce pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnit. Nejen, že ji pravidelně navštěvoval spolu s jejich malou dcerkou Lilinkou, ale také ji dělal radost krásnými květinami.A zanedlouho se na jejím profilu objevil další podobný příspěvek, v němž svého budoucího muže chválí.Oporou jí ale nebyl pouze její přítel, ale také fanoušci. Ti jí ve velkém přáli hlavně hodně zdraví a brzké uzdravení.„Brzy se uzdravte,“ zněl jeden z komentářů.A další reakce se nesly v podobném duchu: „Moc se držte. Hlavně, abyste byli v pořádku.“Spousta fanoušků jí přála brzký návrat domů a přidávali se k pochvalám směřujícím na jejího partnera.„Hlavně, ať jste Leli v pořádku. Karlos se o vše postará, nebojte,“ povzbuzovali ji.Lela se však konečně dočkala a dnes, v pondělí 7.6., ji konečně pustili domů.Nezbývá než jen doufat, že bude Lela s miminkem v pořádku. Brzy ji totiž čeká svatba.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Třicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. Nyní čeká se zápasníkem dalšího potomka.Karlos „Terminátor“ VémolaZnámý MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně. Tam totiž kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem a nevlastní dcerou.

