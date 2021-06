https://cz.sputniknews.com/20210607/nejbohatsi-muz-sveta-uz-pristi-mesic-poleti-do-vesmiru--14759586.html

Nejbohatší muž světa už příští měsíc poletí do vesmíru

Nejbohatší muž světa už příští měsíc poletí do vesmíru

Let se má uskutečnit 20. července tohoto roku. Počátkem května dosáhla online nabídka na místo na prvním kosmickém letu Blue Origin s posádkou 2,6 milionu... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Generální ředitel Amazonu Jeff Bezos oznámil, že se svým bratrem Markem a vítězem aukce o místo na kosmické lodi New Shepard společnosti Blue Origin, jehož identita ještě nebyla odhalena, odcestuje do vesmíru na palubě prvního kosmického letu Blue Origin s posádkou.„Už od pěti let sním o cestování do vesmíru. 20. července se na tuto cestu vydám se svým bratrem. Největší dobrodružství, s mým nejlepším přítelem," uvedl Bezos v příspěvku na Instagramu. “Když člověk uvidí Zemi z vesmíru, úplně to změní jeho vztah k domovské planetě a k celému lidstvu,” říká Bezos ve videu.Společnost Blue Origin v pondělí brzy ráno oznámila, že bratři Bezosovi se připojí k vítězi aukce z téměř 6 000 účastníky ze 143 zemí, kde nabídky již dosáhly 2,8 milionu dolarů. Živá aukce bude ukončena 12. června.Počátkem dubna společnost oznámila, že brzy začne prodávat letenky těm jednotlivcům, kteří mají zájem o cestování do vesmíru. Ve stejném měsíci Blue Origin úspěšně vyslala raketu New Shepard do suborbitálního prostoru a přistála poté zpět na planetě ve vzpřímené poloze.New Shepard odstartuje ze vzdáleného Van Hornu v Texasu, přibližně 160 km východně od El Pasa.Let, který bude trvat asi 30 minut, dopraví cestující na hranici volného vesmíru, poté se od rakety oddělení kabina, cestující prožijí stav beztíže a uvidí zakřivení Země. Následně raketa i kabina zvlášť přistanou na Zemi.Společnost Blue Origin založená v roce 2000 je soukromá společnost pro kosmické lety generálního ředitele Amazonu Jeffa Bezose, jejímž cílem je vyslat platící zákazníky do vesmíru pro komerční nebo turistické účely. Společnost také spolupracuje s americkým kosmickým a obranným průmyslem.

