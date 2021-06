https://cz.sputniknews.com/20210607/neni-trapne-pouzivat-20-filtru-plackova-se-prezentovala-v-podivnem-obleceni-14750345.html

„Není trapné používat 20 filtrů?“ Plačková se prezentovala v podivném oblečení

07.06.2021

Kráska přišla s reklamou kompletu, který by se podle jejího názoru líbil všem ženám.Pod fotografií celebrity se objevily četné komentáře.„Zuzko, jsi prostě dokonaláááá. Doufám, že se mi podaří shodit, toužím po takové dokonalé postavě, pokud mi to noha dovolí,“ vyslovila své přání Lucka Káčerová.„Moje krásná inspirace,“ napsala Michaela Mikela.„Zkrátka jsi šelma,“ lakonicky konstatovala Kamila Havlíková.Současně musíme uvést, že ne všechny poznámky vypadají jednoznačně a otázkou je, jestli z nich Plačková měla radost.„Jsi krásná žena, opravdu! Jen stále jsem nějaká zmatená z Tvé proměny... myslím, jak jsi vypadala před několika lety. Je to neuvěřitelné. Každopádně obdivuji tvůj progres,“ podotkla Lenka Bárány.„To ti i někdo žere, že vypadáš takhle? Není trapné používat 20 filtrů, abys měla o 20 kg méně? Každý tě už viděl, jak vypadáš ve skutečnosti,“ vyčítá celebritě Miroslav Kollarik.„Co tak si jednou dát jiný spodek než vrch?“ Přišla s doporučením Andrea Handzoková.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 737 tisíc lidí.

