Neurochirurg vyjmenoval příznaky nádoru mozku

„Nejčastějším symptomem mozkového nádoru jsou bolesti hlavy, zvlášť po ránu. Bolesti mohou být rozpínavé, často mohou být doprovázeny nevolností, zvracením a závratí,“ řekl lékař v přenosu rozhlasové stanice Govorit Moskva.Kromě toho mohou mít nemocní také poruchy řeči a tělesnou slabost.Zajcev poznamenal, že se velký nádor nemusí rychle projevit. Všechno závisí na tom, ve které části mozku se nachází. Odborník rovněž dodal, že mozek bolet nemůže, poněvadž nemá nervové zakončení, bolí mozkové blány, které mozek začíná rozpínat. Časté bolesti hlavy, proti kterým nepomáhají analgetika, jsou důvodem návštěvy lékaře, zdůraznil neurochirurg.Příčiny vzniku mozkových nádorů nejsou do konce prozkoumány, nesouvisí však se zraněními hlavy, řekl Zajcev.Hlavní příčiny bolestí hlavyLékařka Irina Jarcevová a její kolegyně Larisa Alexejevová dříve v rozhovoru pro RT promluvily o tom, co může způsobit bolesti hlavy, a které prevenční opatření existují.Podle Jarcevové jsou bolesti hlavy jedním z nejčastějších symptomů nejrůznějších nemocí, především je způsobuje stres, přepracovanost a nedostatečný spánek. Odbornice poradila, že v tomto případě je třeba dávat pozor na režim spánku, práce a odpočinku, a kontrolovat stupeň stresu.Rovněž prozradila, že bolesti hlavy mohou být způsobeny zvýšeným krevním tlakem nebo vznikem glaukomu. Tyto stavy mají ti, kdo dlouho pracují s počítačem, protože je to zátěž pro krční část páteře, což zase způsobuje svalové napětí.Jarcevová zdůraznila, že proti bolestem hlavy pomáhají nesteroidní protizánětlivé přípravky. Ale když počet tablet denně překročí přípustný, nebo to trvá víc než pět dní, je třeba se obrátit na odborníka.Larisa Alexejevová sdělila, že velmi častou příčinou bolestí hlavy je změna počasí, prudké výkyvy teplot, a dokonce přechlazení. Kromě toho může být příčinou změna životního rytmu, častá konzumace rychlého občerstvení (fast foodu), energetických nebo alkoholických nápojů a také kouření.

