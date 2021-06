https://cz.sputniknews.com/20210607/o-muj-boze-jak-muze-vzniknout-v-obedove-pauze-neco-tak-dokonaleho-buresova-zaskocila-fanousky-14764172.html

„Ó můj Bože! Jak může vzniknout v obědové pauze něco tak dokonalého?“ Burešová zaskočila fanoušky

„Ó můj Bože! Jak může vzniknout v obědové pauze něco tak dokonalého?“ Burešová zaskočila fanoušky

Oblíbená česká herečka a zpěvačka Eva Burešová stíhá naprosto vše, což svým fanouškům dokázala na Instagramu. Právě na této sociální síti se totiž podělila o... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T23:57+0200

2021-06-07T23:57+0200

2021-06-07T23:57+0200

celebrity

eva burešová

fotografie

fanoušci

reakce

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1093/60/10936095_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_7f9ab4b3499e1f2dc0ae65abbb79493c.jpg

Burešová rozhodně ví, jak neplýtvat časem a zužitkovat každou volno chvilku. Je totiž chodícím důkazem toho, že i během krátké doby mohou vzniknout krásné fotky.Na snímku je Eva zachycena, jak sedí na podlaze, opřená o zábradlí. Na sobě má přitom běžný outfit – tričko, kraťase a tenisky. I tak jde ale vidět, že fotograf z této krásky dokázal během chvilky dostat to nejlepší.A komentáře ostatních uživatelů byly dost podobné: „Můj mozek to nepobírá. Tak krásná fotka za pár minut. Prostě WOW,“Lidé jí navíc vzkazovali, že je nejkrásnější, kráska a bohyně. „Překrásná,“ dodávali.Někteří dokonce na Evu pěly samé ódy: „Pěkná fotka, pěkný člověk, pěkný boty.“Nutno říct, že tato na pohled zcela obyčejná fotografie si na Instagramu vysloužila již přes 14 tisíc lajků a hromadu komentářů.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, fotografie, fanoušci, reakce, instagram