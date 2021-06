https://cz.sputniknews.com/20210607/predseda-evropske-rady-si-postezoval-putinovi-na-neuspokojive-vztahy-s-ruskem-14765047.html

Předseda Evropské rady si postěžoval Putinovi na neuspokojivé vztahy s Ruskem

Vztahy Ruska s EU jsou „na nízké úrovni“, což neodpovídá zájmům ani jedné ze stran, řekl předseda Evropské rady Charles Michel během telefonátu s Vladimirem... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak odpověděl ruský prezident, ačkoli Moskva a Brusel zůstávají „velmi významnými partnery v oblasti obchodu a investic“, dnešní spolupráci „nelze považovat za uspokojivou.“Michel také sdělil Putinovi postoj EU k „politice pěti zásad“. Patří k nim zejména provádění minských dohod, posílení vztahů s východními partnery EU, zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie, rozvoj spolupráce mezi Moskvou a EU v mezinárodních otázkách, podpora ruské občanské společnosti a vazby mezi národy Ruska a Evropské unie.„Předseda Evropské rady znovu potvrdil trvalou podporu ze strany EU nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích uznaných hranic a také zdůraznil roli Ruska při plném provádění minských dohod,“ uvádí se v prohlášení Evropské unie.Během rozhovoru strany zdůraznily význam spolupráce v oblasti zdravotní péče, v otázkách klimatu a řešení regionálních konfliktů.Vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily po převratu na Ukrajině, návratu Krymu a vypuknutí konfliktu v Donbasu. Evropské země a USA obvinily Kreml ze zasahování a zavedly proti němu sankce, Moskva reagovala zrcadlově. Přitom ruská vláda opakovaně prohlašovala, že považuje takové akce za kontraproduktivní, a zdůraznila, že se neúčastní občanské konfrontace na jihovýchodě Ukrajiny.V poslední době došlo k dalšímu napětí: v březnu Evropská unie uvalila sankce podle nového globálního režimu za porušování lidských práv - takovou reakci vyvolalo zatčení Alexeje Navalného. Moskva na to odpověděla tím, že zakázala vstup do země osmi evropským úředníkům. Kromě toho na jaře členské země EU a Rusko vzájemně vyhostily řadu diplomatů poté, co Praha obvinila ruskou stranu z účasti na incidentu s výbuchy ve Vrběticích.

