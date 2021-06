https://cz.sputniknews.com/20210607/sarapatku-vytocil-rusky-film-o-tanku-t-34-na-ct-jakoby-se-30-let-od-listopadu-jen-zdalo-jeci-14766179.html

Šarapatku vytočil ruský film o tanku T-34 na ČT. „Jakoby se 30 let od listopadu jen zdálo!“ ječí

Šarapatku vytočil ruský film o tanku T-34 na ČT. „Jakoby se 30 let od listopadu jen zdálo!“ ječí

Člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka odhalil v programové nabídce ČT2 moderní ruský film Legenda T-34, který je podle něj výstižným příkladem čiré... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Rusku se tak podle Šarapatky již před dvěma lety podařilo zasadit do vysílání ČT2 dokument „Jak si Chruščov podmanil Ameriku“, který byl prý pro mnohé ukázkou bezkrupulózní ruské propagandy. Do programu to zařadil ředitel stanice ČT2 a programu Milan Fridrich a jeho lidé, kteří se podle Šarapatky netají sympatiemi k Rusku, vzhledem k čemuž se žádná zmínka o tom, že se jedná o nějakou propagandu, neobjevila. „Chyba lávky, dostatečným varováním mohla být oslavná upoutávka na webu ČT, že francouzský dokument, (za ruské spolupráce) vypovídá o „podzimu roku 1959 jako o jednom z nejvřelejších období tzv. studené války, na čemž měla zásluhu zářijová cesta Nikity Chruščova do USA, během níž americké občany doslova okouzlil. Ke konci své návštěvy byl tento „ďábel“ již pro mnohé Američany mediální hvězdou a idolem“. Zmínka o ruské propagandě, oslavující nejvyššího sovětského komunistu s prstem na spoušti třetí světové války, nikde,“ konstatoval Šarapatka. Pokračoval pak tím, že se dokument později stal předmětem diskuzí v tehdejší Radě ČT, kde se dospělo k názoru, že o předvedení plurality ani vyváženosti při promítání podobných filmů nemohla být řeč. „Veřejnoprávní televize totiž není prostorem pro jakoukoliv propagandu, natož pro dezinformace. A v naději na poučení do budoucna vše odnesl čas,“ dodal Šarapatka.Nic se ale podle Šarapatky nezměnilo a do programové nabídky ČT2 byla znovu zařazena „vylhaná a vysloveně uhozená pitomost, navíc zcela mimo historickou realitu“.„Čtyři v tanku T-34 a všude kolem po zuby ozbrojení nacisté. Ruský akční film zasazený do druhé světové války,“ zněla nedávná upoutávka na ČT2 k filmu Legenda T-34. Právě ona vyvolala u radního ostrý pocit, že se jakoby znovu ocitá v normalizačním období.Je mu totiž zcela jasné, že ruské umělecké fantazie můžou dnes vyvolat zájem jen nicotného množství lidí, proto vysílání filmu zcela jistě nemůže být podle Šarapatky podmíněno snahou zvýšit sledovanost, ale jen zlomyslným záměrem vnutit českým divákům představy Ruska o historické realitě. „Zda jde o úlitbu uklízečkám, které tu zbyly z ruské ambasády, nebo Filipovým nostalgikům či o tajný vzkaz Putinovi, že má v nepřátelské zemi stále přátele, si můžeme domýšlet. Nic není náhoda, Milan Fridrich je „starý“ televizní profík. Rusko zná zblízka ze studií, má rád jeho dávnou kulturu a jména jeho velikánů,“ tvrdí Šarapatka. „ČT2 je bezesporu televizní špička, ideologickou šmíru nemá vůbec zapotřebí. Tak méně strachu a více odvahy!“ uzavřel celou věc.

