Slovenský ministr zahraničí: Očkování vakcínou Sputnik V zřejmě budeme u cizinců uznávat

07.06.2021

Připomněl však, že Rakousko dosud neuznává očkování Sputnikem V, zatímco očkování čínskou vakcínou uznává. „Důvodem je ta skutečnost, že čínský výrobce vakcíny požádal o registraci WHO, což ruský výrobce neudělal. Dost by to usnadnilo situaci,“ konstatoval Klus.Slovensko bude pravděpodobně uznávat očkování cizinců dosud neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V. V pondělí to potvrdil slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok. Ruský výrobce vakcíny proti covidu-19 údajně dosud nepožádal Evropskou lékovou agenturu (EMA) ani Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o registraci. „Předpokládám však, že budeme očkování Sputnikem V uznávat, neboť u nás je vakcína povolená a používá ji i Maďarsko,“ sdělil Korčok.Slovensko v pondělí zahájilo v Bratislavském a Žilinském kraji očkování Sputnikem V. Během týdne se k nim přidají vakcinační střediska i v dalších okresech.Zmiňme, že Slovensko spustilo čekárnu na očkování ruskou vakcínou Sputnik V přes portál korona.gov.sk. První osoba má být očkovaná dnes. Dříve to v pořadu Na tělo plus na TV Markíza oznámil tamní ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (kandidát OĽaNO).Podle šéfa resortu zdravotnictví by mělo v každém kraji fungovat jedno očkovací centrum. Očkovat by se mělo dát v Lučenci, Bratislavě, Michalovcích, Nových Zámcích, Humenném, Bojnicích, Piešťanech či Žilině.„Nyní se řeší logistika, zavádění vakcín, jejich skladování,“ prohlásil ministr.Dodal, že očkování bude určeno pro osoby ve věku 18 až 60 let. Logistiku této vakcíny přitom považuje za nejsložitější, protože vydrží jen dvě hodiny po rozmrazení.26. května slovenská vláda na svém jednání schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V v zemi. Bývalý premiér země a nynější ministr financí Igor Matovič uvedl, že bylo jen otázkou času, kdy se schválí používání ruské vakcíny na Slovensku.„Je tady několik set tisíc lidí, kteří se nebudou chtít očkovat jinou vakcínou. Je naší psí povinností zajistit jim tuto vakcínu,“ uvedl.

