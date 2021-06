https://cz.sputniknews.com/20210607/ukazeme-jim-kdo-je-tady-pan-nato-presunuje-vojska-na-ukrajinu-14762180.html

„Ukážeme jim, kdo je tady pán.“ NATO přesunuje vojska na Ukrajinu

„Ukážeme jim, kdo je tady pán.“ NATO přesunuje vojska na Ukrajinu

Tisíce vojáků, stovky kusů techniky. Desítky letadel a lodí. Ukrajina se připravuje na společná vojenská cvičení s NATO Sea Breeze 2021, největší za dlouhá... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T20:32+0200

2021-06-07T20:32+0200

2021-06-07T20:32+0200

názory

rusko

ukrajina

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/20/40/204080_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_4acdb50ed48ead095754603aca1fe6dc.jpg

Zřejmý cílCvičení Sea Breeze se konají na ukrajinském území prakticky každý rok, počínaje rokem 1997. Ale tolik účastníků tam ještě nikdy nebylo. Spolu s ukrajinskými ozbrojenými sílami budou cvičit vojáci a důstojníci z 27 států, převážně členů NATO. Podle úřední zprávy ukrajinského ministerstva obrany se má manévrů celkem účastnit asi čtyři tisíce vojáků, 40 bojových lodí, člunů a pomocných plavidel, 30 letadel a vrtulníků a také přes 100 kusů pozemní techniky.Formálním cílem je navázání spolupráce ukrajinské armády a vojsk NATO. Podle scénáře se má koaliční skupina zúčastnit „stabilizace krizové situace“ způsobené činností „nelegitimních ozbrojených jednotek“, kterým „úřady sousední země poskytují všestrannou podporu“. Není třeba být politologem, abychom pochopili, že „nelegitimní jednotky“ jsou jednotky Lidových milicí DLR a LLR. Cvičení na moři mají za cíl sladění úkonů mezinárodního lodního útvaru, organizaci součinnosti námořnictva a pozemních vojsk a letectva a nasazení námořních výsadkářů. Na souši se hodlají věnovat štábnímu plánování operací podle pravidel NATO, přesunu sil a prostředků a nacvičení útoku v přímořském směru. Letectvo má konat rozvědku ve vzduchu, útočit na cíle a také přepravovat vojáky a náklady.Manévry budou mít dvě fáze. V rámci první, která startuje 28. června, mají být zřízena velitelská a komunikační stanoviště, naplánovány operace, sestaveny oddíly bojových lodí a letectvo bude přesunuto na příslušná letiště. Ve druhé fázi mají spojenecké oddíly útočit na lodě a ponorky cvičného nepřítele všemi dostupnými palebnými prostředky, útočit na pozemní terče a také zorganizovat protileteckou a protilodní obranu.Nasazení speciálních jednotekTo vše vyvolává obavy Moskvy, protože se aktivní fáze cvičení má konat v bezprostřední blízkosti ruských hranic. Podle slov mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova hodlá jeho úřad pozorně sledovat Sea Breeze a adekvátně reagovat na vznikající situaci.„Navíc NATO plánuje pod rouškou manévrů dopravit na Ukrajinu moderní zbraně, munici a další majetek pro ukrajinskou armádu. Pak to všechno dostane, stejně jako v předešlých letech, nejen ukrajinská armáda, ale také nacionalistické jednotky rozmístěné v blízkosti území Doněcké a Luganské oblasti, jež nekontroluje Kyjev.Generál zdůraznil, že i když jde podle statutu a názvu o námořní cvičení, skutečné hranice vojenských aktivit daleko přesahují ukrajinskou část vod Černého moře.Je známo, že má být nacvičena součinnost speciálních jednotek různých států ve vykonání společných úkolů, výsadek s padáky a z útočných vrtulníků a také výsadek vojáků pro speciální operace na nezařízené pobřeží. V Kyjevě nejednou prohlásili, že jsou připraveni na bojové aktivity na „okupovaném“ Krymu. Je jasné, že západní spojenci si to přejí ověřit v praxi.Demonstrace sílySea Breeze není v poslední době jediná provokační akce NATO proti Rusku v černomořském regionu.28. května například u portugalského pobřeží odstartovalo vojenské námořní cvičení Steadfast Defender, které se má v nejbližším čase přemístit do Černého moře. Přední lodí spojeného oddílu je britská letadlová loď Queen Elizabeth, pro kterou je tato dlouhá plavba první, celkem se cvičení účastní asi dvacet plavidel.Podle názoru britského listu The Daily Mail jsou tato cvičení časově navázána na rusko-americká vrcholná jednání v Ženevě v polovině června. List má za to, že NATO záměrně předvádí před schůzkou Vladimira Putina a Joea Bidena vojenskou sílu na moři, čímž vysílá Kremlu určité signály.Severoatlantická aliance přitom znovu přísahá, že cvičení nemají nic společného s Ruskem, že mají za cíl pouze posílení západního vlivu v daném regionu. Britští novináři ale konstatují, že jde o demonstraci síly. Brusel by sotva jen tak vyslal do Černého moře mocný oddíl a devět tisíc vojáků. Není divu, že Rusko musí reagovat na podobné aktivity nejsilnějšího vojenského bloku planety. Přičemž často zrcadlově.V červnu byla zahájena aktivní fáze příprav na společná rusko-běloruská vojenská cvičení Západ 2021, jež se mají konat v září na polygonech Běloruska a ruského Západního vojenského okruhu. Armády obou zemí mají nacvičit odrážení vpádu vojsk potenciálního nepřítele na území Svazového státu, zejména společné úkony útočných skupin na urbanizovaném území.

https://cz.sputniknews.com/20210602/nato-doda-na-ukrajinu-zbrane-pod-rouskou-cviceni-sea-breeze-14703901.html

Simo Häyhä Ukrajina už není vazal ruska a je to dobře. 9

Mir Dobrý večer Simo. Zase Vás čeká dnes těžká práce. Vymýšlet takové "ptákoviny", tak to není jen tak. Ale trochu jinak. Všechny přímo děsí, že vše co investovali do Ukrajiny a jejich majdanu budou zmařené investice. Všechny ty plánovače a "stratégy" již dnes jímá děs a hrůza, že se jim nic z toho co plánovali nevrátí. A jako největší přínos vidím v tom, že díky obraně Ruska (jeho nerostného bohatství) se budou muset všichni naučit zbývajícími zdroji planety šetřit. 7

3

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrej Koc

Andrej Koc

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrej Koc

rusko, ukrajina, nato