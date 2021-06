V Japonsku okomentovali slova ruského prezidenta Putina o mírové smlouvě

https://cz.sputniknews.com/20210607/v-japonsku-okomentovali-slova-ruskeho-prezidenta-putina-o-mirove-smlouve-14756239.html

Japonsko s Ruskem nadále jedná o vyřešení problémů „severních území“ (jak v Japonsku nazývají ostrovy Kunašir, Šikotan, Iturup a Habomajské ostrovy) a uzavření... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Tajemník japonské vlády Kato komentoval vystoupení ruského prezidenta Vladimira Putina na schůzce se zahraničními novináři v rámci Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.Ruský prezident Vladimir Putin během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra oznámil, že změny v ruské ústavě neznamenají, že by dialog s Japonskem ohledně mírové smlouvy měl skončit.Vztahy Ruska a JaponskaVztahy Ruska a Japonska dlouhé roky omračuje absence mírové smlouvy. V roce 1956 podepsaly Sovětský svaz a Japonsko společnou deklaraci, ve které Moskva slíbila zvážit možnost předání Habomajských ostrovů a Šikotanu po uzavření mírové smlouvy, o osudu Kunaširu a Iturup se nejednalo. SSSR počítal s tím, že společná deklarace ukončí spor, Japonsko však považovalo dokument pouze za část řešení.Další jednání nikam nevedla, mírová smlouva tak po skončení 2. světové války podepsána nebyla. Vážný vliv měly také Spojené státy americké, které Japonsku pohrozily, že pokud bude souhlasit s předáním pouze dvou ostrovů ze čtyř, ovlivní to proces návratu Okinawy pod japonskou suverenitu (Dohoda o návratu Okinawy Japonsku nabyla platnosti v roce 1972). Postoj Moskvy je takový, že ostrovy se po 2. světové válce staly součástí SSSR a svrchovanost Ruské federace nad nimi je nepochybná.

