V USA schválili použití injekcí proti obezitě

07.06.2021

FDA povolila lékařské použití léku Wegovy k léčbě obézních lidí. Lék může být předepsán pacientům, jejichž nadváha vedla ke vzniku onemocnění, jako je cukrovka druhého typu, současně s nízkokalorickou dietou a cvičením. Aktivní složkou Wegovy je semaglutid vyvinutý společností Novo Nordisk na pomoc lidem s diabetem. Jedná se o syntetický analog lidského peptidu 1 (GPP-1) podobného glukagonu, hormonu, který se běžně produkuje v reakci na jídlo a reguluje mnoho procesů spojených s jeho trávením. U diabetiků stimuluje produkci inzulínu, což umožňuje udržet pod kontrolou hladinu glukózy v krvi.Praxe používání semaglutidu ukázala, že lidé, kteří jej pravidelně berou, mimo jiné zhubnou. Proto byla látka studována z tohoto nového pohledu. Následně testy opravdu potvrdily, že relativně velké dávky léku mohou bojovat s obezitou - jejich výsledky byly publikovány v časopise The New England Journal of Medicine. Po nezbytných kontrolách FDA látku schválila pro použití k řešení problému nadváhy. Podle WHO je 13% dospělé světové populace obézních a každý čtvrtý člověk váží více, než je norma.Studie se zúčastnilo 68 dobrovolníků, kteří netrpěli cukrovkou. Dotyční dostávali Wegovy injekce, v důsledku čehož ztratili v průměru o 12,4 procenta více nadváhy než subjekty užívající placebo. Současně je spolehlivě potvrzena bezpečnost léku. Mezi vedlejší účinky tohoto léku patří nevolnost, závratě, bolest břicha, dyspepsie a další. Z tohoto důvodu se doporučuje užívání léku výhradně pod dohledem lékaře.Podle mnohých odborníků lze semaglutid nazvat revolučním přípravkem. Byl to první z analogů GPP-1, přičemž tyto nové látky se již testují. Farmaceutické společnosti financují vývoj analogů jiných hormonů - endokrinních hormonů, které se podílejí na regulaci trávení, stravovacího chování, sekrece inzulínu a tak dále. Některé látky jsou přitom stále účinnější než semaglutid. Možná tak bude oblast léčby nadváhy již brzy opravdu čekat farmakologická revoluce.

