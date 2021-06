https://cz.sputniknews.com/20210607/vladni-cirkus-na-slovensku-pokracuje-micovsky-stahuje-svou-demisi-premier-i-prezidentka-zasahuji-14760819.html

Vládní cirkus na Slovensku pokračuje: Mičovský stahuje svou demisi, premiér i prezidentka zasahují

Vládní cirkus na Slovensku pokračuje: Mičovský stahuje svou demisi, premiér i prezidentka zasahují

Slovenský ministr zemědělství Jan Mičovský (OĽaNO) již byl dlouhé dny přesvědčen o tom, že podá demisi a rezignuje tak na svou funkci. Chtěl totiž přebrat... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

Mičovský všechny okolnosti zvážil a dnes se rozhodl, že veřejnosti oznámí další kroky. Vzápětí ale zasáhl předseda vlády a prezidentka. Lidé na Slovensku tak budou zřejmě svědky další neuvěřitelné politické výměny. Nehledě na gesto Jána Mičovského na tiskové konferenci, kdy uvedl, že se rozhodl stáhnout svou demisi, se tamní premiér Eduard Heger dohodl s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na novém jméně.Připomeňme, že Mičovský stažení své demise vysvětlil tím, že chce dokončit reformy, které začal.Vzápětí dodal, že „v této fázi se z boje neutíká“.Jak dále dotyčný informoval na tiskové konferenci, dopis o stažení demise poslal do Prezidentského paláce v pondělí ráno. O svém rozhodnutí informoval i premiéra Hegera. Přiznal však, že jde o komplikovanou situaci a další postup je právě na premiérovi a prezidentce Zuzaně Čaputové. Poukázal však na to, že není první, kdo něco takového na politické scéně udělal. Vše totiž přirovnal ke zpětvzetí demise exministra zahraničí Miroslava Lajčáka z minulé vlády.Zmiňme, že Mičovský chtěl demisi původně podat již v pondělí 31. května. Rozhodnutí oznámil poté, co prokurátor Úřadu speciální prokuratury podal návrh na vazební stíhání v případě sedmi obviněných osob. Šlo o osoby, které NAKA zadržela v souvislosti s korupcí ve Slovenském pozemkovém fondu v rámci akcí Latifundista a Feudál. Mezi obviněnými byla i generální ředitelka fondu Gabriela Bartošová, která do funkce nastoupila za současné vlády a nominoval ji právě Mičovský.Reakce ChmeláraNa celé dění reagoval také slovenský politik, historik, politický a mediální analytik Eduard Chmelár. Podle jeho slov totiž chování Mičovského mnohé vypovídá o jeho charakteru.

