Vojtěch dělá pořádek v testech na covid. Stát omezí jejich hrazení

Rozdílná pravidla pro volný vstup na kulturní akce a restaurace nejspíše skončí. Vláda v pondělí projedná Vojtěchův návrh na sjednocení pravidel.Opatření by se tak týkala restaurací, sportu, kultury a dalších služeb včetně kadeřnictví, kde je nyní test na koronavirus vyžadován. Nadále však bude platit, že návštěvník restaurace za plnění pravidel bude zodpovědný sám, zatímco u kulturních či sportovních akcí za kontrolu budou odpovídat organizátoři.Kromě toho ministr navrhuje zvýšení limitu účastníků jednotlivých událostí. Kulturních akcí se nyní může účastnit 500 lidí, zatímco kongresů 250. Vojtěch chce navýšit tento počet na 1000 osob uvnitř a 2000 venku. Toto rozvolnění je dáno příznivým vývojem epidemiologické situace.Vojtěch dále potvrdil, že stát nejspíše v brzké době omezí počet testů, které občanům každý měsíc proplácí. Dnes mají pojištěnci nárok na dva testy metodou PCR a čtyři antigenní testy za měsíc. Stát zřejmě ubere dva antigenní testy.Nicméně Vojtěch uklidnil, že nenastane situace, při které by byly testy na covid stále povinné, ale stát je již nebude hradit. Naopak hodlá po letních prázdninách rozjet masivní testování mezi dětmi a dobrovolně i ve firmách.Zároveň premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích nevyloučil, že by mohlo dojít ke zrušení roušek ve školách.Mezitím se v Česku zlepšuje situace s covidem-19. Za neděli podle oficiálních dat bylo zaregistrováno 90 nakažených koronavirem. Je to o pětinu méně než před týdnem. V nemocnicích je 281 pacientů s covidem-19, z toho 45 v těžkém stavu.Celkem bylo od konce loňského prosince vykázáno přes 5,8 milionu očkování. První dávku dostalo přes 4,1 milionu lidí. Ukončené očkování má přes 1,7 milionu lidí.

