https://cz.sputniknews.com/20210607/zmeny-ve-sporu-ohledne-dolu-turow-ve-hre-je-mozna-mezivladni-dohoda-14765632.html

Změny ve sporu ohledně dolu Turów: Ve hře je možná mezivládní dohoda

Změny ve sporu ohledně dolu Turów: Ve hře je možná mezivládní dohoda

V poslední době se hojně probírá fungování hnědouhelného dolu Turów. Nyní se objevily informace o tom, že ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO)... 07.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-07T21:35+0200

2021-06-07T21:35+0200

2021-06-07T21:35+0200

česko

důl

česká republika

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/13228997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c27d81addca46180aeb6ee87a1ad0ec.jpg

Podle nejnovějších informací, které zazněly na tiskové konferenci, by mezivládní dohoda mezi Polskem a Českou republikou mohla ve výsledku vést ke stažení žaloby na Polsko u evropského soudu, za kterou stojí právě ČR. Daná smlouva však čítá několik podmínek.Hovoří se také o kompenzacích, kdy chce Česko po Polsku 40 až 50 milionů eur (1,02 miliardy korun až 1,27 miliardy korun), a to na vybudování náhradních zdrojů pitné vody v dotčených oblastech. To ale není vše. Kabinet také požaduje, aby vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martin Smolka navrhl uložení penále Polsku, a to v hodnotě pěti milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně. Důvodem má být to, že země jednala v rozporu s uloženým předběžným opatřením a bezodkladně nezastavila těžbu hnědého uhlí v dole. Soud EU totiž v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko hranic s Českem.K nové informaci o smlouvě se nyní vyjádřila také nezisková organizace Greenpeace. Ta si sice navržení sankce pro Polsko cení, ale má jisté výtky.Smolka si však stojí za tím, že dohoda s Polskem je pro Česko pořád lepší a přijatelnější varianta než žaloba.Kauza Dolu TurówKoncem února podala Česká republika stížnost na Polsko kvůli rozšíření uhelného dolu a obvinila Varšavu z dramatického snížení hladiny podzemních vod v příhraničních oblastech České republiky. Dne 21. května soud EU vyhověl žalobě České republiky a nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo těžbu v dole Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude podstata problému vyřešena.Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Proti rozhodnutí se vzápětí ohradili polský premiér Morawiecki i společnost PGE, která důl vlastní. Pokud by polské úřady verdikt soudu nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.Nedávno polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko bude jednat s Českou republikou o dalším osudu hnědouhelného dolu Turów, těžbu uhlí ale nezastaví, a to i navzdory rozhodnutí Soudního dvora EU.S Dolem Turów je spojeno 4–7 % výroby elektřiny v Polsku. Uzavření dolu by znamenalo propuštění 5 000 pracovníků a ztrátu pro polskou ekonomiku ve výši 13,5 miliardy zlotých (přibližně 3,75 miliardy dolarů).

česká republika

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

důl, česká republika, polsko