230 miliard za touhu po pomstě Rusku? Vachatová volá po zdravém rozumu v otázkách ochrany klimatu

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová v novém příspěvku na sociální síti upozorňuje na slabá místa klimatické strategie, kterou si zvolilo město Praha a... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Vachatová navíc podotýká, že ke schválení nového klimatického plánu, podle kterého bude nakoupeno 900 elektrobusů za 15 miliard korun, dochází v době, kdy se Praha potýká s masivním výpadkem příjmů. Vzhledem k tomu se politička ptá, co mohlo primátora Hřiba motivovat k tomu, aby v době, kdy je v pokladně obří nedostatek peněz, schválil klimatický plán za 230 miliard korun.„Díky tomu, že se sníží využívání fosilních paliv, by mělo dojít k určitému zlepšení energetické soběstačnosti města a také k omezení financování nedemokratických režimů,“ okomentoval Hřib budoucí výhody dnešních investic. Vachatová podotýká, že tím nedemokratickým financováním režimů myslí Rusko. „Je to velký průšvih a nesmysl a všem to samozřejmě dochází, ale co už,“ poznamenává Vachatová.Snižování energetické závislosti a ostatní krásné sliby navíc skrývají podle političky své podvodní kameny - elektromobil je totiž drahá hračka pro bohaté.Polička nakonec nevěří ani tomu, že zpoplatňování vjezdů do center a zvyšování cen jízdenek pomůže, že pak budeme opravdu „zelenější“.„Kdyby se přijaly příslušné zákony, zakázaly spalovací motory, vybudovala se velmi drahá infrastruktura, vyřešila se likvidace elektrobaterií, jejich výdrž, životnost, vybudovala opravdu rozsáhlá síť pro rychlé a dostupné nabíjení, vyřešila se problematika nákladní dopravy, tak pořád tu jistotu nemáme… A co ten výpadek spotřební daně z fosilních paliv? Ten by se nejspíš musel nahradit zvyšováním silniční daně, mýta, zdaněním elektřiny, předpokládám. A když už jsme u té elektřiny - kde ji vezmeme?“ zajímá se Vachatová. Česká republika navíc není podle ní a ani nebude v žádné klimatické krizi, a proto je 230 miliard za slepou uličku opravdu hodně peněz.

