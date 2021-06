https://cz.sputniknews.com/20210608/axios-v-kyjeve-chybne-podali-slova-bidena-o-clenstvi-ukrajiny-v-nato-14766948.html

Axios: V Kyjevě chybně podali slova Bidena o členství Ukrajiny v NATO

Axios: V Kyjevě chybně podali slova Bidena o členství Ukrajiny v NATO

Bílý dům a oficiální Kyjev zveřejnily různá prohlášení o obsahu telefonického rozhovoru Joe Bidena a Volodymyra Zelenského, kancelář ukrajinského prezidenta... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

V původní verzi tiskové zprávy kanceláře Zelenského se tvrdilo, že Biden promluvil o důležitosti poskytnutí Kyjevu akčního plánu ohledně členství v NATO.V Bílém domě však zdůraznili, že americký prezident podobné prohlášení nedělal.V tiskové zprávě ukrajinského lídra je nyní jiná formulace: „Volodymyr Zelenskyj zdůraznil důležitost poskytnutí ukrajinskému státu akčního plán ohledně členství v NATO.“Bílý dům však odmítl komentovat, jestli Biden podporuje myšlenku, aby byl Ukrajině v tomto roce poskytnut akční plán ohledně členství v alianci.Členské státy NATO na summitu v Bukurešti v roce 2008 potvrdily, že Gruzie a Ukrajina mají právo na členství v alianci, zároveň však bylo rozhodnutí odloženo na neurčito. V posledních měsících ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vytáhl otázku o vstupu země do NATO. Podle něj je to jediná cesta k ukončení konfliktu na Donbasu. V Kremlu na to poznamenali, že podobné kroky pouze prohloubí vnitřní problémy Ukrajiny, pro občany samozvaných republik je připojení k alianci zcela nepřijatelná perspektiva.Zbraně pro UkrajinuPod rouškou cvičení Sea Breeze dodá NATO na Ukrajinu moderní zbraně, které pak budou předány vojskům a národním praporům na Donbasu, oznámil nedávno novinářům oficiální mluvčí Ministerstva obrany RF generálmajor Igor Konašenkov.Podle něj nehledě na to, že cvičení je podle statusu a dokonce i podle názvu námořní, „skutečné meze vojenské aktivity daleko přesahují hranice ukrajinského úseku vod Černého moře“.Podle slov generála se bude na Ukrajině nacvičovat mj. součinnost speciálních jednotek různé národní příslušnosti „při společném plnění úkolů a také padákový výsadek a útočný výsadek z vrtulníků, mj. i v noční době“.

