Byla taková doba nebo lidé? Spisovatel Padevět připomněl vyhánění Němců z Jihlavska

Byla taková doba nebo lidé? Spisovatel Padevět připomněl vyhánění Němců z Jihlavska

Spisovatel Jiří Padevět, jenž ve svých knihách zpravidla mapuje protektorátní a poválečnou historii v českých zemích, se nyní na svém Facebooku vyslovil k... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Český spisovatel, knihkupec a nakladatel se na svém facebokovém profilu vrací do dob po válce a nadnáší téma vyhánění Němců.Zároveň odkazoval na reportáž na portálu stream.cz, za kterou stojí on sám. V ní hovoří o tom, že během nacistické okupace byl jihlavský jazykový ostrov osídlený převážně Němci a byl tak jedním z center germanizace protektorátu. Následně popisuje, co se v té době dělo. Připomíná, že dne 11. května 1945 se jihlavský národní výbor usnesl, že všichni Němci musí opustit město. První takový tábor byl vybudován v Heleníně a byl označen jako koncentrační. Bylo zde umístěno více než 4 000 Němců. Následně podotýká, že v ostatních táborech na Jihlavsku byla situace velmi podobná.Cestou se lidé navíc dozvěděli, že za rakouské hranice budou vpuštěni jen ti, co mají rakouské občanství. Dle jeho slov tak zhruba tisíc osob dál pokračovalo k rakouské hranici, kdežto 3,5 tisíc osob bylo nasměřováno do Stonařova. Jednalo se zejména o starší osoby a děti. Ve Stonařově bylo zřízeno několik internačních táborů v různých budovách.Ani zde lidé neměli co jíst a byli závislí jen na tom, co jim nosili místní lidé k plotu. Při jedné z předávek potravin ale byla dokonce jedna Němka zastřelena a druhá zraněna, uvádí Jiří Padevět.Dotyčný však hovoří i o dalších obětech stonařovského násilí. Jedním z nich byl Wilhelm Bardas, který byl zavražděn. Padevět rozebírá i to, že jeho manželka Ema Bardasová pátrala po osudu svého muže, a dokonce dosáhla vyšetřování. Nakonec byli potrestáni i ti, kteří stáli za jeho smrtí.Reakce na sociální sítiNa příspěvek Padevěta okamžitě reagovali uživatelé a strhla se diskuze.Na jeho komentář měl však Padevět jasný názor: „Ne doba, lidé.“ Vysvětlil to pak ale tím, že šlo „bohužel i o zcela obyčejné lidi, kteří se v tu chvíli domnívali, že ty rozkazy jsou správné a že tudíž dobře činí“.A objevovaly se různé názory: „Nejhorší na tom je, že se tak choval stát nikoliv občané, sousedi, lidé postižení nacismem… Stát vedený politiky kteří před nacisty utekli a ponechali obyvatele svému osudu. Předznamenalo to tak dobu, která pak následovala...“

