CNN zveřejnila záznam rozhovoru poradce Trumpa a asistenta Zelenského

„Všechno, co potřebujeme od prezidenta (Zelenského), je to, aby řekl: Chystám se jmenovat čestného prokurátora, který bude vyšetřovat a vykope existující důkazy a jakékoli další informace o zasahování do voleb v roce 2016. A potom můžeme skončit s tématem o Bidenovi,“ uvedl podle televizní stanice Giuliani.