https://cz.sputniknews.com/20210608/fasisti-si-nezaslouzi-slitovani-blaha-podal-trestni-oznameni-na-liberalniho-novinare-jde-o-covid-14767565.html

„Fašisti si nezaslouží slitování!“ Blaha podal trestní oznámení na liberálního novináře. Jde o covid

„Fašisti si nezaslouží slitování!“ Blaha podal trestní oznámení na liberálního novináře. Jde o covid

Odmítači vakcín na Slovensku páchají sabotáž, a proto je potřeba je brutálně diskriminovat, napsal novinář liberálního deníku SME Peter Schutz. Tento komentář... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T10:21+0200

2021-06-08T10:21+0200

2021-06-08T10:21+0200

slovensko

trestní oznámení

fašismus

ľuboš blaha

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/898/86/8988669_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_9fbf118d0344ce686d24b55d55bc719a.jpg

„Milí přátelé, jak jsem slíbil, podávám trestní oznámení na komentátora deníku SME Petra Schutze za trestný čin podněcování,“ oznámil Blaha na videu zveřejněném na Facebooku.Důvodem je jeho článek v deníku SME pod názvem „Znevýhodnit odmítače“. V něm Schutz píše, že odmítači očkování proti koronaviru páchají sabotáž, a je proto nutná jejich diskriminace. Ta má být „až tak brutální, aby se bolestí svíjeli“.Blaha je přesvědčen, že autor svým článkem porušil paragraf 337 trestního zákona, který trestá podněcování trestného činu či výzvy k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem. Za to Schutzovi může hrozit až dva roky za mřížemi.Kromě toho Blaha upozorňuje, že se Schutz mohl dopustit i trestného činu podle paragrafu 424a o apartheidu a diskriminaci skupiny osob, za což hrozí čtyři až deset let vězení. Novinář totiž podle poslance volá po uplatnění rozsáhlé diskriminace skupiny odmítačů vakcíny proti covidu-19.Poslanec připomněl, že očkování proti koronaviru není na Slovensku povinné a schvalování vakcín v Evropské unii probíhá v nouzovém režim, a to podmínečně. Je proto přirozené, že lidé se obávají vedlejších účinků, a proto mají právo na určitou skepsi.Schutz ale ve svém komentáři podle Blahy volá „po totalitních a fašistických praktikách“. Podle něj by měl skončit jako novinář a měl by za svůj extrémismus pykat podle zákona.Schutz ve svém komentáři ze 4. června upozorňuje, že lidé, kteří odmítají očkování proti koronaviru, ohrožují nejen své zdraví, ale i zdraví dalších osob, jež nemohou být naočkováni z objektivních příčin. Odmítači proto nesou vinu jak za úmrtí na covid-19, tak i za další uzavření země.Připomeňme, že v 5,5milionovém Slovensku bylo oběma dávkami naočkováno přes 952 tisíc osob. K očkování 60 % obyvatel, které má vést k vytvoření kolektivní imunity, zbývá naočkovat téměř 1,5 milionu lidí. Celkem s covidem-19 zemřelo přes 12 tisíc lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210607/slovensky-ministr-zahranici-ockovani-vakcinou-sputnik-v-zrejme-budeme-u-cizincu-uznavat-14760222.html

2

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trestní oznámení, fašismus, ľuboš blaha, slovensko