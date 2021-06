https://cz.sputniknews.com/20210608/haagsky-soud-potvrdil-dozivotni-trest-generalovi-mladiovi-14774797.html

Haagský soud potvrdil doživotní trest generálovi Mladićovi

Haagský soud potvrdil doživotní trest generálovi Mladićovi

Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT) v Haagu vynesl rozsudek nad bývalým velitelem bosenských Srbů, generálem Ratkem Mladićem. Přenos... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Struktura OSN stanovila oznámení na 8. června, ale právníci a rodina obžalovaného s datem nesouhlasili a označili jej za „ukvapené“. Z týmu obhajoby se ho mohla zúčastnit pouze právní poradkyně Peta-Luiz Bagová.Generál zůstane ve vazební věznic MICT v Haagu, dokud nebude zorganizován přesun do jiné země, kde si odpyká trest.Ratko Mladić velel armádě Republiky srbské během konfliktu v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995. Skrýval se před mezinárodním soudem 16 let a v roce 2011 byl zatčen.V listopadu 2017 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) jej shledal vinným v deseti z 11 případů, včetně genocidy bosenských muslimů ve Srebrenici v roce 1995 a v rozporu s válečnými zákony a zvyky v Bosně a Hercegovině 1992-1995 let. Byl odsouzen k doživotnímu vězení.V srpnu 2018 podali generálovi právníci na odvolací komoru stížnost proti rozhodnutí soudu první instance, v srpnu 2020 proběhlo jednání. Právníci obvinění odmítli a požadovali Mladičovo propuštění nebo zrušení verdiktu a zahájení nového řízení.Obhajoba generála, která nebyla spokojena s jednáním lékařů ICTY, vyžadovala po dva roky umožnit specialistům z Bakulevova centra vyšetřit obžalovaného. Jeho právníci a rodinní příslušníci opakovaně uvedli, že ICTY jim neposkytuje informace o skutečném zdravotním stavu Mladiće a lékaři ve věznici OSN (vazební věznice v Haagu) podle nich neposkytují řádné zacházení.Mladićův advokát Branko Lukić: Zvítězila politika, nikoli zákon„Zvítězila politika, nikoli zákon. Existuje pouze jedna možnost, jak uplatnit nouzový právní prostředek: požadovat revizi trestu, který vstoupil v platnost, ale to vše na určité akademické úrovni si lze jen představit,“ sdělil Sputniku právník Ratka Mladiće, Branko Lukić.Advokát podotýká, že původní verdikt nebyl ani v jednom případě změněn, protože většina soudců hlasovala pro ponechání všech bodů v platnosti.Podle jeho slov nedostatek právního pohledu na vinu celého srbského lidu takové pohledy na politickou rovinu nevyvrací.

