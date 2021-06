Jarošová: Navrhla jsem Vladimíra Remka na Řád bílého lva. Nechápu Žáčkův návrh vyznamenat Mašíny

https://cz.sputniknews.com/20210608/jarosova-navrhla-jsem-vladimira-remka-na-rad-bileho-lva-nechapu-zackuv-navrh-vyznamenat-masiny-14772458.html

Minulý týden v Poslanecké sněmovně řešili, koho navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi na nejvyšší státní vyznamenání Řádem bílého lva. 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Vedle kosmonauta Vladimíra Remka či posmrtně filozofa Jana Sokola se objevili i kandidáti kontroverzní, jako jsou bratři Mašinové, kteří zabili přinejmenším pět lidí. Sputnik si promluvil s poslankyní za SPD Monikou Jarošovou.Vy navrhujete inženýra Vladimíra Remka, prvního a jediného československého kosmonauta, politika a též bývalého velvyslance v Rusku. Například, když byla anketa o nejvýznamnějšího Čecha, vytipovaným historickým osobnostem se udělal mediální profil, někdo ze zástupců české elity řekl pár slov, proč by si konkrétní osobnost zasloužila vítězství v anketě. Co byste pověděla Vy k Vladimíru Remkovi?Monika Jarošová: Vladimír Remek je pro mne významná osobnost. Když jsem si říkala, koho bych mohla navrhnout, napadl mne on. Vladimír Remek je bezesporu významnou osobností, která se zasloužila o náš stát. Díky němu se o naší zemi dozvěděli ve světě, resp. i po jiné linii než přísně politická. Letos navíc uplynulo 43 let od startu prvního československého kosmonauta do vesmíru. Příští rok to bude hezkých 44 roků. Ing. Vladimír Remek je jediným Čechem, který za tento národ do vesmíru letěl, a to s odpovídajícími nášivkami na svém vesmírném oblečení.Říkala jsem si, kdo je v povědomí takto silně zapsán… Určitě nejen z mé generace jistě budeme moci souhlasit, že každý víme, kdo je Vladimír Remek. Přála bych si, aby v obraze byla i právě dorůstající generace. Proto moje volba je jasná. Osoba jako Remek by vyznamenána být měla. Jsem si samozřejmě vědoma i toho, jaká jiná jména zněla Sněmovnou. Tím spíše je třeba vše vyvážit a nezapomínat na lidi, jako je Vladimír Remek.Díky Remkovi jsme se každopádně stali v historii kosmických letů třetí zemí v pořadí, jejíž občan podnikl cestu do vesmíru. Tenkrát to mělo velký význam: vědecký, společenský, politický… Nic z toho dodnes nevyprchalo. Je to první kosmonaut mimo SSSR či USA, který se dostal na oběžnou dráhu. Vladimír Remek v jiných rozhovorech říkal, že to byl životní zážitek, na který vzpomíná, který stál za to.Je známo, jak se k návrhu na vyznamenání staví Vladimír Remek osobně?Inženýr Remek ví, že je navržen na řád – mluvil s ním za mě prostředník –, prý je rád, potěšilo ho to. V každém případě mohu říci, že jsme v písemném kontaktu. Můj návrh prošel Poslaneckou sněmovnou, o čemž jsem inženýra Remka informovala.Z SPD také vzešla nominace pro již historickou osobu Ludvíka Svobodu. Poslaneckou sněmovnou znělo, že by se nominace na Řád bílého lva měla zvážit i pro bratry Mašíny (nominace neprošla) či pro stávajícího šéfa BISky Michala Koudelku, nositele vyznamenání CIA. Jak byste to viděla? Není zarážející, že vyznamenání pro bratry Mašíny, kteří mají na svědomí minimálně pět lidských životů, protěžuje zrovna historik Pavel Žáček, v ODS přezdívaný „Pažout“?Řád pro Koudelku či Mašíny? Považuji to za neadekvátní, v případě Mašínů za šílenost. Můj kandidát je více než důstojný. O Mašínech nemám ani moc chuť cokoli dodávat.Co se týká Svobody: Ludvík Svoboda byl jednou z dalších výrazných a důležitých postav naší historie. Mnozí ve Sněmovně byli zaraženi, když slyšeli o Mašínech... Registrovala jsem u řady poslanců údiv, dokonce nevoli. Naštěstí složení Poslanecké sněmovny zamezilo tomu, aby kontroverzní kandidáti měli šanci vůbec projít. Nicméně kdoví, co by se mohlo stát za pár let. Nerozumím tomu. Asi by své popudy a pochody měl více ozřejmit historik Pavel Žáček sám.Asi se to vše míní tak, že Koudelka v Praze rozprášil ruskou špionážní rezidenturu, zatímco ilegální, protistátní „odbojová“ skupina bratří Josefa a Ctirada Mašínů úspěšně bojovala proti komunismu, a zde asi účel světí prostředky. Jak jinak to vlastně pochopit?Je to nepochopitelné. Jak říkám, cítila jsem povšechný údiv. Člověk má některé věci zafixované jako dané. Dosahování cílů po mašínovsku hodno obdivu, natož vyznamenání, zkrátka není.Jsem ráda, že prošel můj kandidát. Jak říkám – mám radost a z mých informací vyplývá, že pan inženýr Remek je potěšen též. Má-li si brát nová generace z někoho příklad, snad nebude nikdo pochybovat, že první a jediný československý kosmonaut naplňuje kritéria, proč má být jeho činnost vyznamenána.Děkujeme za rozhovor.

